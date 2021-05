Fútbol: Juventud por su efectividad se llevó un gran triunfo del Parque Peruilh

Esta tarde en el inicio del Torneo Preparación de Fútbol se jugó en el Parque Peruilh el partido entre los equipos del Club Lilán y del Club Juventud que terminó con la victoria del visitante por 3 a 1 en un encuentro entretenido y que tuvo momentos de alto voltaje.

En los primeros 30 segundos el equipo de Juventud que tenía el regreso en el banco de suplentes de Marcelo Guridi pegó el primer grito, en la jugada de arranque del partido el error de Francisco Di Filippo le permitió a Maxi Aguirre quedar mano a mano con Olivera, el arquero local que desvía el remate y lo encuentro Nacho Córdoba que cumpliendo la ley del ex anotó la apertura del marcador.

Con muy buen juego colectivo Lilán fue con el correr de los minutos haciendo los méritos necesarios para empatar el encuentro y así fueron produciéndose diferentes jugadas que lo hacían estar cerca del empate pero que al terminar los 45 minutos iniciales no se iba a concretar, una clara de Silvio Colo, otras inquietantes de Tomás Andreatta, alguna más de Choy Celis, el buen manejo de Camilo Di Filippo y la habilidad del «Burrito» Bertellys no alcanzaron para la igualdad y que tuvo una jugada polémica con un penal no advertido por Juan Armendano ante una falta de Maxi López sobre Andreatta que en un sin fin de protestas terminó con la roja para el técnico Saint Girons a instancias del juez de línea Barreto.

En el complemento esa superioridad de Lilán siguió en evidencia y con un cabezazo de Fernando Vecini en la salid de un córner llegó el empate.

Sólo un par de minutos después también luego de un tiro de esquina el «Ruso» Parrella puso el 2 a 1 para los verdes y el impacto fue sentido por el azulgrana que más allá de los cambios y tener un jugador más ante la correcta expulsión de Enzo Mehlhose no llegaba a la igualdad.

Los últimos 15 minutos fueron quizás los de mayor empuje pero a su vez los de menor claridad para los locales que se encontraron en el tiempo de descuento con el 3 a 1 en contra ante un centro de Bertín, sobra la pelota a Olivera y Pedro Brusehini de cabeza sólo debió empujarla al fondo del arco para cerrar el marcador con un 3 a 1 demasiado generoso para Juventud.