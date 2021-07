FEMEBA reclama al IOMA deuda millonaria con médicos por prestaciones no pagadas

La Federación Médica de la provincia de Buenos Aires (FEMEBA) reclama al IOMA por una deuda que, según aseguran, alcanza los 900 millones y viene acumulándose con los médicos hace casi dos años, al tiempo que piden que el reconocimiento a los trabajadores de la salud “no quede solo en palabras” y se efectivice con el cumplimiento de las prestaciones adeudadas.

Así lo manifestó a DIB la secretaria de Hacienda de FEMEBA, Verónica Schiavina, quien advirtió que para los profesionales de la salud “se hace aún más difícil de sostener la situación en contexto de pandemia, cuando se encuentran muy exigidos, con gran exposición y mucho estrés”.

“Creo que falta un reconocimiento más importante, que no solo se quede en palabras. No poder cobrar los valores que corresponden y tampoco en los plazos, no es un genuino reconocimiento”, amplió la médica.

En esa línea, en un comunicado, desde FEMEBA señalaron: “Nuestros médicos son protagonistas de la lucha contra la pandemia por Covid-19, arriesgando su vida y la de su familia en esa batalla, sufriendo daños económicos, físicos, y psicológicos. Mientras la sociedad en su conjunto reconoce y agradece su esfuerzo, el IOMA mantiene una deuda cercana a los mil millones de pesos con ellos”.

“En verdad se hace muy complicado para los médicos, por eso, de todas maneras, desde FEMEBA se están haciendo adelantos porque si no sería imposible”, relató Schiavina.

La directiva de la entidad médica sostuvo que “desde julio de 2019 se nos adeudan los honorarios de las prestaciones de la llamada alta complejidad liviana, como el holter y la ergometría, desde julio de 2019 no se paga la atención por el programa de prevención de cáncer colorrectal, y desde agosto del año pasado las colocaciones del DIU, entre otros ejemplos”.

Asimismo, advirtió que “el aumento en las prestaciones otorgado para este año es de un 35%, lo cual está debajo de la inflación”, y advirtió que el deterioro no es de ahora: “Entre marzo de 2019 y marzo de 2021 los valores del IOMA se depreciaron casi un 30% (29,57%)”, añadió.

La médica dijo que si bien “hay diálogo” con las autoridades del IOMA, no han podido llegar a una respuesta favorable respecto al pago de la deuda.

“Parece que no resulta fácil ponerse en el lugar de los trabajadores de la salud, pese al trabajo, la entrega, el compromiso y la exigencia que han tenido en la pandemia”, lamentó. (DIB