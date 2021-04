Esta abierta la inscripción para los Juegos Bonaerenses 2021

El Gobierno Municipal a través de la Dirección de Deportes del Gobierno informó sobre el proceso de inscripción para la participación en los Torneos Bonaerenses 2021, evento que fuera presentado días atrás por el gobierno de la Provincia de Buenos Aires y que tendrá este año su 30 edición. El mismo permanecerá abierta hasta el próximo 31 de mayo.

En el Salón Dorado de la Municipalidad su directora Melisa Desancio junto al coordinador Juan José Bertolotto brindaron detalles sobre estos Juegos que tendrán diferentes etapas, y variadas modalidades de juego teniendo en cuenta la situación sanitaria de la provincia de Buenos Aires «estamos alegres por la realización de los Juegos este año ya que consideramos al deporte como esencial para el bienestar de la salud y de la transformación de la sociedad y más en esta etapa de pandemia que estamos atravesando, realizaremos con responsabilidad todos los protocolos para poder llevar a cabo las instancias de la mejor manera posible» expresaba Desancio

Este año se ha decidido desde Provincia que se divida en tres grandes categorías, una presencial con disciplinas individuales o de pocos participantes, otra a nivel selección para deportes números y la restante al formato virtual.

Las disciplinas individuales realizarán todas las etapas: local, regional y provincial

Las disciplinas de Selección no tendrán etapa local «lo ha dispuesto provincia por la situación sanitaria de Covid», una etapa semifinal previa a la final

Dentro del formato virtual se encuentran los deportes electrónicos y este año se suman otras disciplinas como freestyle fútbol, judo, taekondo, gimnasia artística y patín

Como novedad esta la incorporación del nivel universitarios «aquellos que esten estudiando carreras universitarias, terciaria o de posgrado entre 18 y 59 años pueden participar, el requisito es tener domicilio en Laprida». por primera vez en sus 30 años de historia, los Juegos Bonaerenses tendrán una nueva categoría que incluirá a estudiantes universitarios y de nivel terciario de la provincia de Buenos Aires, que se suma a las tradicionales Sub 14, Sub 16 y Sub 18 que fueron las tradicionales.

En referencia a la inscripción Juan José Bertolotto pedía «si bien el cierre esta previsto para el 31 de mayo, sugerimos que en Laprida los interesados la realicen al menos 10 o 15 días antes, para estar un poco más tranquilo al omento de cargar los datos y si surgiera algún error corregirlo antes del cierre de la misma». La misma se realiza en la Dirección de Deportes de lunes a viernes de 8 a 14 horas donde deberán completar la planilla de inscripción y aquella de autorización y salud médica.

La etapa local comenzará a partir del mes de junio, la etapa regional en agosto y septiembre para realizar la etapa final en Mar del Plata en noviembre.