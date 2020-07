«En la práctica será posible ante un desborde la pandemia y para vecinos de la región»

El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires ha enviado a sus 135 distrito a través de las diferentes Regiones Sanitarias un convenio de adhesión voluntaria para que los municipios que presentaron centros extra hospitalarios puedan recibir en los mismos a pacientes de otros distritos con Covid-19, un tema que ha provocado cierta reacción negativa en la mayoría de los municipios, especialmente los del interior provincial y en Laprida no fue la excepción, por lo cual dialogamos con el Intendente Municipal Pablo Torres quien dio detalles del mismo y llevó tranquilidad a los vecinos más allá de confirmar la firma del mismo en las próximas horas.

El titular del Ejecutivo Municipal Pablo Torres mencionaba “es un tema complejo que tiene muchas aristas, la primera tiene que ver con la lógica reticencia que todos tenemos a tener pacientes con Covid19, en Laprida tuvimos 10 pacientes locales, eso generó comentarios y estuvimos averiguando como sería el tema en la práctica con las autoridades provinciales y regionales como también con otros intendentes”

En conversaciones con el Jefe de Gabinete, José Bianco se confirmaba desde provincia algunos conceptos básicos “es ilógico que la provincia haya estado peleando 100 días contra el Covid y ahora sea la misma provincia la que envíe los pacientes con Covid para difundir el virus” más alllá de expresar que sería antieconómico enviar pacientes desde el Gran Buenos Aires hacia el interior”.

“Lo que nos dicen es que esto se va a trabajar en caso de un desborde de la pandemia con municipios de la región, si bien no está escrito es el espíritu del convenio y no serán pacientes que llegarán a nuestro hospital sino a centros extrahospitalarios” agregaba Torres, tratándose de pacientes con Covid 19 que procesan y se recuperan cumpliendo el período de aislamiento que además permite que esas personas no contagien a otros al estar en estos centros.

En referencia a la decisión final para la firma del convenio y los pasos que se fueron dando a nivel local, el Jefe Comunal comentaba “lo analizamos con las autoridades de Salud y ellos se lo trasladaron a los médicos, con los presidente de bloques del Concejo, mi gabinete y anoche –por miércoles 1- charle con los 12 concejales locales”.

La conclusión luego de esas comunicaciones fue considerar que “somos un distrito con un sistema de salud que no es autosuficiente, vivimos derivando pacientes” mencionando diferentes ciudades como Coronel Suárez, Florencio Varela, Olavarría, Azul, Bahía Blanca, La Plata, “es más en el Penna fuimos los primeros que derivamos una paciente con Covid y que si Bahía hubiese cerrado la puerta esa persona tendría sería dificultades de salud” agregaba posteriomente.

Reflexionando sobre la realidad que vivimos desde hace más de 100 días “tenemos que pensar esto en el marco de una pandemia que en algún momento se termina y cuando pase tenemos que seguir trasladando pacientes, sino somos solidarios en esta situación puede ser que en el futuro alguien nos pueda llegar a decir atendé tus pacientes en Laprida” sin dejar de considerar como punto importante al momento de aceptar la firma las razones humanísticas.

Al ser consultado sobre si al momento de aceptar se tuvo en cuenta que Laprida pueda quedar con un asterisco político contestaba “no lo analizamos desde ese lado sino desde lo humano, desde lo solidario y la conveniencia desde el punto de vista de la salud, el Hospital Municipal es parte de un sistema provincial de Salud y se financia básicamente con la coparticipación que viene por temas de salud”

En cuanto a lo que podría ser la aplicación del convenio en la práctica remarcaba algo que había conversado con otros intendentes “que paciente va a querer venir de otro distrito al nuestro a cumplir un proceso extra hospitalario o a la inversa, nuestros distritos poseen viviendas y relaciones de parentesco que nos da la posibilidad de quedarse en su propia casa, si un padre de familia resulta contagiado y debe aislarse la mayoría no va a optar por irse a otra ciudad, arregla de alguna forma para buscar alternativas de alojamiento en nuestra ciudad con familiares y amigos”.

Además en otro momento como pensando en voz alta el Intendente Torres decía “si la situación se desborda en nuestra ciudad, vamos a necesitar que los amigos de Juárez, Chaves, La Madrid, Olavarría nos acepten” poniendo la situación a la inversa y quienes necesitemos trasladar seamos nosotros, “en principio creo que no va a ser utilizado porque los municipios de la región contamos con elementos para afrontar esta situación”.

A los efectos prácticos si en algún momento esto debe pasar no necesariamente debe estar escrito “si algún día viene una ambulancia con un enfermo grave de Covid y debe entrar al Hospital, no hay manera de impedirlo, se habla ahora porque hay una planificación de la provincia que se está preparando para un caso de una pandemia que desborde las capacidades de todos los municipios y del sistema provincial” y en referencia a la compensación económica decía “es un viático para cubrir los gastos del paciente, no es algo que se pueda hacer para ganar plata” dejando en claro que esto podría pasar sin la necesidad de que haya algo firmado o adherido previamente.

En referencia a las reuniones con los concejales y el posible apoyo de la oposición a la decisión de firma del convenio comentaba “me quedo la sensación de un alto grado de comprensión de todos los concejales, especialmente de los de la oposición, realizando algunas sugerencias que estamos analizando como buscar otro lugar extra hospitalario y que no sea La Gamela”.