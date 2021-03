El sueño de llegar a Primera, Uriel Mormando en el «Halcón» de Varela

En su sitio oficial, el Club Defensa y Justicia ha dado a conocer entrevistas con los chicos que son promesas de las inferiores de fútbol del «Halcón de Florencio Varela». En esta oportunidad, la entrevista que se publica corresponde al lapridense Uriel Mormando, volante polifuncional Categoría 2002 que tuvo oportunidades de formar parte de las juveniles de algunos clubes de Primera antes de su desembarco en Defensa y Justicia.

– ¿Cómo llegaste y hace cuánto estás en Defensa y Justicia? ¿En qué clubes jugaste anteriormente?

– Llegué a Defensa y Justicia a principios del 2020: Adrián Domenech me observó en los Juegos Bonaerenses, en los que participé con el Club Social y Deportivo Juventud (equipo en el realicé todas las inferiores), y me consiguió una prueba a fines del 2019, que logré pasar para poder quedarme.

– Entonces hoy estás en la pensión del Halcón. ¿Cómo es la convivencia con las otras personas?

– En la pensión tenemos un grupo hermoso: cada persona aporta mucho y hay un buen ambiente, y esto es más que bueno.

– ¿Es verdad que antes de llegar al Halcón tuviste oportunidades de ser parte de clubes como Aldosivi y River Plate?

– Tuve oportunidades en varios clubes, que no pude aprovechar por diversas razones. Por un lado, en River Plate hice varias pruebas y ellos quedaron en llamarme para ir una semana a su pensión, pero al momento del llamado estaba lesionado y esto no me permitió poder realizar la última prueba. Por otro lado, en Aldosivi me dijeron que querían que formara parte de una pretemporada en 2019; sin embargo, ellos aclararon que tenía que conseguir alojamiento (departamento) y por cuestiones económicas no podía.

– ¿Cuánto crees que influye en el jugador el proyecto educativo que trata de promover el cuerpo técnico de Reserva?

– La verdad es que influye mucho. Sirve para pensar cada jugada al máximo, no apresurarse a tomar alguna decisión y ser lo más eficaz posible contra el rival, que es lo fundamental del juego. Dedicamos un buen tiempo a algunas actividades como el ajedrez.

– ¿Cuáles son tus objetivos para este 2021?

– Quisiera poder llegar a Primera este año, pero siempre que hay ir paso a paso y, en primer lugar, tengo que asentarme en Reserva y ayudar a los demás para conseguir una alegría entre todos. (Entrevista Ignacio Hermann)