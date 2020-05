El Rinconcito de los Abuelos y su adaptación en tiempos de pandemia

La pandemia del Covid-19 provoca en los adultos mayores las consecuencias más duras, son precisamente a quienes desde los diferentes estados, tanto nacional, provincial como municipal, se hace hincapié para su cuidado y atención con la implementación de medidas de que pueden resultar drásticas y difíciles de sobrellevar pero que tienen que ver con la protección de su salud.

En el ámbito municipal una de las instituciones que trabaja diariamente con ellos, el Rinconcito de los Abuelos hoy luce sin esa decena de adultos mayores que todos los días se acercaban al lugar no sólo para recibir un servicio alimentario sino también para la realización de actividades recreativas y de entretenimiento.

Ante esta situación sanitaria desde el estado municipal se han implementado acciones que tienen que ver con suplir de la mejor manera posible estas atenciones, y sobre el tema la Directora de Equidad de Género y Promoción de Derechos Laura Mendioroz contaba «con los abuelos del Rinconcito no se ha dejado de trabajar, implementamos el apoyo del servicio alimenticio con la vianda, incluido los fines de semana no sólo para aquellos que asistían habitualmente al lugar sino otros que están necesitando este sustento que antes de la pandemia lo hacían sólo y hoy por la pandemia no pueden hacerlo porque son personas de riesgo entonces les cubrimos esa necesidad como otras que tienen que ver con trámites, recetas, por nombrar algunos»

En otro momento de la charla nos decía «La vianda se entrega al mediodía y es abundante para que les alcance para la cena, con un menú acordado por licenciados en nutrición, y es el mismo que se hubiera ofrecido si asistieran al Rinconcito, alcanzando en la actualidad a unos 30 adultos mayores»