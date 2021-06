El Indio Solari aseguró que la única promesa que hace es “seguir cantando”

La Plata, 08 Jun (Por InfoGEI).- El Indio Solari fue entrevistado por Marcelo Figueras sobre su último libro “La vida es una misión secreta” en el que, junto al dibujante Pablo Serafín, recrea visualmente sus canciones más emblemáticas. Sin embargo, en la nota no escapó a los temas más diversos y dejó más de un título y algunas buenas noticias.

Este lunes por la noche y en un diálogo exclusivo por RadioProvincia el cantante reveló que planea seguir cantando y componiendo nuevas canciones. Además confirmó que planea armar otra banda para seguir con su carrera creativa. Sin lugar a dudas una alegría en medio de tanta pandemia.

El Indio “artista”

Al repasar su etapa de exploración artística, en la juventud, señaló que “me impactó la pintura de Federico Carden” y reveló que en esa época “descubrí la escritura de Themis Speroni. Me hice una ensalada bárbara, porque yo era tabula rasa, en mi casa había sólo libros de política y de historia y discos de música clásica”.

“Me fui haciendo una sopa de todo eso y desembocó en esto de lo cual tengo que arrepentirme de muchas cosas, pero no lo voy a hacer, porque soy soberbio, como digo en la última canción”, explicó al tiempo que agregó “tuve la suerte de tener facilidad, la que algunos tienen para jugar a la pelota, otros para ecuaciones numéricas y otros para lo que es histriónico o artístico. Eso tiene que ver con el magnetismo físico que tenés, que no quiere decir que seas buen mozo, sino que tenés una manera medio atractiva de presentar las cosas. Y eso, para aquel que se dedica a su ego, a la soberbia, es un elemento de primera calidad”.

“No tengo un momento donde el arte me deslumbró, fui de a poco viendo cosas que me gustaban. Un músico me fue llevando a otro, un escritor me fue llevando a otro y un pintor me fue llevando a otro. Llegue al blues por los Beatles y Rolling Stones”, manifestó el Indio.

Más adelante, señaló que “no he sido un tipo de contactarme mucho con los medios, el rol del artista es un invento extraño, creo que todo el mundo tendría que cantar y pintar, porque son terapéuticas”.

Contexto actual

Por su parte al hablar de la pandemia, expresó “me da vergüenza que hay quienes se han mofado de las personas que están en la primera línea como médicos, enfermeras, camilleros, son ricachones de morondanga. Hay que seguir esmerándose en la transmisión de lo que está bien y lo que no está bien, porque hay gente que está con el proyecto de no cuidarse, que es volver al Medioevo”, dijo el artista.

“Hay montón de gente implicada en delirios que son casi genocidios, como la pelea contra la vacunación, contra las medidas del gobierno para que sea lo menos riesgosa la pandemia para los habitantes del país”, señaló el artista y se refirió a “los palos en la rueda que ponen, los noticieros de los canales adictos a la locura, no se puede entender con qué cara dicen esas cosas”.

Una mirada sobre los medios

En otra parte de la entrevista el músico que ha logrado reunir mareas de personas para escucharlo aseguró que “la gente dice que ignora cosas que pasan, pero McLuhan lo explicó hace mucho tiempo, si no entendés la manipulación que hacen los medios es porque no leíste los libros que se dedicaron a eso y jodete”.

“Los dueños de los medios son gente de mierda, la gente de mierda se une y la que no lo es trata de unirse, pero aquellos tienen el beneficio de la fuerza bruta, de la potencia del imperio o el poder de la prensa. No entiendo que gente que ha ido al secundario, que tiene instrucción, siga creyendo en las pelotudeces que dicen”, manifestó el artista al analizar el rol de los medios en nuestro país.

Más canciones

Sobre su futuro artístico dijo que “seguir cantando es la única promesa que hago últimamente, porque es lo que me gusta: cantar. Me gusta mucho decir mis letras con música, soy más un rapsoda que un poeta. Sigo haciendo canciones, todos los días hay una por lo menos”.

“Voy a hacer dos bandas con la misma gente, siempre que ellos quieran, hasta ahora me dicen todo que sí (…) Se va a llamar El míster y los marsupiales extintos y voy a hacer la música más elaborada que tengo, que no es tanto el rock de guitarra. La voy a hacer para la gente más grande, no es tanto para bailar, es más lenta”, anunció.

Por último, aunque en varios tramos de la charla hizo pequeñas referencias a su enfermedad, el Indio manifestó “tengo cosas para entretenerme y si no, tengo que buscarlas, porque es lo que me abstrae del problemita que tengo con el señor Parkinson, que está avanzando de a poquito el tipo, mientras no venga de golpe”. (InfoGEI) Mg