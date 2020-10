Desde Juntos por el Cambio se preguntan qué pasó con el fondo de obras destinados a las escuelas

A raíz de la presentación por parte del gobierno provincial del plan de viviendas sociales por un monto total de 190.186 millones de pesos, desde Juntos por el Cambio se preguntaron cuál fue el destino de los fondos destinados a infraestructura en escuelas. El diputado provincial Emiliano Balbín recordó que ya le habían solicitado esta información al Gobierno, y que nunca obtuvieron respuesta.

En ese sentido Balbín señaló que “está muy bien que se le busque una solución al problema de la falta de viviendas, pero también sería bueno que el gobierno de la Provincia mostrara algún tipo de esfuerzo en encontrar el camino que nos lleve a retomar las clases presenciales”.

“Al comienzo del año, unas semanas antes de que se estableciera la cuarentena, con la suspensión de clases, el gobierno anunció un plan de infraestructura escolar que incluía la ejecución de más de 800 obras, y la continuidad de unas 240 que ya estaban en marcha, según dijeron a la prensa”, señaló Balbín, y agregó: “ya hace un tiempo le preguntamos al Gobernador cómo marchaba ese plan, y cómo se había adaptado a la nueva realidad de la pandemia, pero por supuesto que no obtuvimos respuesta alguna”.

“Ahora que el Gobernador lanzó este nuevo plan de viviendas, para intentar dar una respuesta a la urgencia, le volvemos a preguntar lo mismo: ¿cuáles son los protocolos sanitarios que se implementarán en los establecimientos educativos? ¿Qué inversión ha realizado el Poder Ejecutivo para la compra de suministros sanitarios en las escuelas? ¿En qué condiciones se encuentran los establecimientos educativos para que se respeten los protocolos sanitarios impulsados por el Ministerio de Salud de la Nación? ¿Cómo ha impactado las deficiencias de conectividad en el aprendizaje de los alumnos? ¿Qué políticas a corto plazo tienen estipuladas para la vuelta a clases en condiciones sanitarias y edilicias seguras?”.

“En enero lanzaron un plan de infraestructura escolar, pero no sabemos nada al respecto, y ahora lanzan con bombos y platillos un plan de viviendas. No queremos estar dentro de seis meses preguntándonos qué paso con estos fondos”, expresó Balbín, y dijo: “lo lamentamos, pero parece que la educación no está en la agenda de prioridades del gobernador, quien dijo, textualmente, que ‘sería irresponsable la vuelta a las aulas’. Pero yo digo que es más irresponsable postergar esta vuelta, porque de esta manera estamos postergando nuestro futuro”.

“La vuelta a clases es un primer gran objetivo en tiempos de pandemia que debemos necesariamente debatir y dar la mejor respuesta al modo de alcanzarlo. Entendemos que para que haya un regreso a clases responsable el tema debe ser abordado por especialistas en materia educativa, epidemiológica y política”, finalizó el legislador radical.