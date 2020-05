Cuento del Tío: los detalles de los allanamientos y el secuestro de más de un millón de pesos

ESTAFA (CUENTO DEL TIO) : Fecha 19/05/2020 horas de la mañana, personal perteneciente a la Delegación de Análisis en la Investigación de las Comunicaciones de Azul (Sede General Alvear), Juntamente con personal de la Policía Federal Argentina, y Departamento de Delitos Económicos de Córdoba en el marco de I.P.P. N° 01-02-001324-20/00 – PÉREZ, ANDRÉS DARÍO Y OTROS S/ESTAFA – VICTIMA MENDIZABAL MARCOS OSCAR ” y su acumulada “ ESTAFA EN GRADO DE TENTATIVA ” damnificado MUNICIPALIDAD GENERAL LA MADRID” dan cumplimiento a órdenes de allanamientos simultáneos en Provincia de Córdoba (8) y Chaco (01), los mismos son resultado de una investigación llevada a cabo por el personal de la D.A.I.C. de General Alvear por delitos de ESTAFA y Tentativas de Estafa ocurridos en la zona.- Que la investigación se basó en Análisis de las Comunicaciones, Intervención Telefónicas con escuchas Directas (Alrededor de 700 horas de escuchas), búsquedas en la Web de acceso Público y diferentes Redes Sociales donde se pudo establecer la identidad de los Autores del Ilícito como así también de sus cómplices.-

Que a Raíz de la Investigación se logró establecer que los autores del ilícito resultan ser Internos de una Unidad Penal de Cruz del Eje de la Provincia de Cordoba teniendo cómplices fuera de la Unidad en dicha Provincia y en la Provincia de Chaco, quienes se encargaban de la logística y el manejo de Dinero.- Que la Banda se encontraba integrada por 15 personas, 4 femeninas y 11 masculinos 9 de ellos internos de la Unidad Penal de Cruz del Eje.-

Resultados de allanamientos:

Objetivo 1 calle Bahía Blanca N° 148, Barrio Alto San Pedro, Carlos Paz, Córdoba Capital, donde reside una Femenina, mayor de edad , arroja resultado POSITIVO, procediendo al secuestro de documentación varias de interés para la causa, una computadora ALL IN ONE, tres teléfonos celulares.

Objetivo 2 : calle Dr. Miguel Gorman N° 2180, Córdoba Capital, donde reside un ciudadano Masculino, mayor de edad arroja resultado POSITIVO, procediendo al secuestro de: nueve teléfonos celulares de distintas marcas, $14800 en efectivo, una notebook marca Toshiba, una notebook marca Apple.

Objetivo 3 : calle Bambilla N° 657, Córdoba Capital, donde reside una ciudadana, mayor de edad arroja resultado POSITIVO, procediendo al secuestro de un teléfono celular marca Samsung, tres tarjetas de crédito, un pendrive y documentación varia.

Objetivo 4: calle José Penna N° 2156, Córdoba Capital, donde reside una femenina, mayor de edad; arrojando el procedimiento resultado POSITIVO, procediendo al secuestro de dos teléfonos celulares marca Samsung, una notebook marca Acer.

Objetivo 4: calle Los Ticas N° 2743, Barrio Centro América, Córdoba Capital, donde reside un Masculino, mayor de edad; arrojan resultado POSITIVO, procediendo al secuestro de: 1200 dólares, $17.000 pesos, 6 teléfonos celulares distintas marcas, tickets y varias tarjetas de créditos y debito.

Objetivo 5: Domicilio de calle prolongación Catamarca N° 2777, Córdoba Capital, donde reside una Femenina, Mayor de edad, arroja resultado POSITIVO, procediendo al secuestro de: dos teléfonos celulares, y anotaciones varias con números de CBU, nombres de internos de la Unidad Penal de Cruz del Eje Cordoba, anotaciones de recaudación de dinero y como se dividiría entre los integrantes de la banda.-

Objetivo 6: calle José ARREDONDO N° 2592, Córdoba Capital, donde reside un ciudadano, Mayor de Edad; arrojando el procedimiento resultado POSITIVO, procediendo al secuestro de: un teléfono celular, tarjeta de debito, tickets de cajeros automáticos y documentación varia.

Objetivo 7 Domicilio de calle 0 entre 2 y 4 Gral. Pinedo Prov de Chaco, donde reside un Masculino mayor de edad, secuestrándose una escopeta calibre 12/70 y $1.100.000 .-

Se aguardan resultados allanamientos que se realizan en este momento en Complejo Carcelario nro 02 Andrés Abregu, Cruz de Eje Córdoba.- Para con imputados se procederá acuerdo resultancias.

Que es dable de destacar que raíz del desbaratamiento se logró esclarecer varios hechos de la misma modalidad perpetrados en la Zona (Gral. La Madrid, Olavarria, Azul y Bolivar) como así también otros de diferentes localidades ya que la banda operaba en todo el país.-

Modus Operandi:

Un interno de la Unidad Carcelaria se comunicaba telefónicamente con las victimas manifestando ser empleado de ANSES, informándoles que tenía en su poder una orden de pago de para que recibiera los 10.000 pesos otorgados por la nación como ayuda para sustento de la Cuarentena existente por el COVID-19.- Que el delincuente mientras le explica a la víctima lo narrado, va extrayendo información de la misma datos tales como nombres completos y números de DNI.- Que posteriormente este individuo le informa a la víctima que el pago de los 10.000 pesos debe realizarse en la fecha por lo que le aporta un supuesto código de seguridad y le indica que el dinero será depositado en una caja de ahorros o cuenta corriente de cualquier banco.- Que continuando con la estafa, mediante engaños le indican a la víctima que se dirija al cajero con su tarjeta de débito, siempre manteniendo la comunicación telefónica, en el lugar les hacen realizar varias operaciones como cambios de Clave de HomeBanking y extracción de clave TOKEN, logrando de esta manera apoderarse de la cuenta corriente y de esta manera del dinero existente en la misma como así también realizan solicitudes de préstamos.