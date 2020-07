Covid-19: vuelve el aislamiento obligatorio desde Olavarría

El Comité de Seguimiento anunció este mediodía en su parte de prensa que volverá a ser obligatorio el aislamiento por 14 días de aquellos que ingresen a Laprida procedentes de Olavarría, sin importar el motivo del viaje.

La información fue confirmada por el Dr. Fernando Andreatta quien explicaba «ayer aparecieron 13 nuevos casos según el informe oficial de la Municipalidad de Olavarría y por información que tenemos no hay certeza que no garantizan la no circulación comunitaria, a partir de esta situación regresamos a lo que era 10 días atrás, todas las personas que va a Olavarría al regreso debe aislarse, ya sea por diálisis, quimioterapia, o cualquier otra razón de salud como también aquella que pueda llegar desde esa ciudad vecina», sumándose a AMBA, Bahía Blanca, Benito Juárez y Chillar.

Por su parte se confirmó dos nuevos ingresos de pacientes a casos en estudio, vinculados a tratamiento de diálisis por viajes a la ciudad de Olavarría.