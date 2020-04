Coronavirus: el impacto en los clubes deportivos de la ciudad

Conocido el decreto presidencial de aislamiento precautorio, los cuatro clubes en Laprida -de enorme función social- suspendieron todas las actividades deportivas y sociales, incluso la Liga Lapridense de fútbol no pudo realizar el lanzamiento de los tres torneos locales (inferiores, primera y femenino), resolviendo la postergación de su inicio.

En medio de esta cuarentena, uno se pregunta cómo y cuál es o será el impacto en las economías de las instituciones, pago de sueldos, ingresos diarios, costos fijos de servicios y haberes de profesores y técnicos. Por el momento, la inactividad ha obligado a las entidades a solventar pago de sueldos y gastos fijos de los premios y ganancias recibidas por su participación en el reciente Carnaval 2020 contaron los presidentes Gastón Maldonado (Lilán), Marcos Gensón (Platense), Ricardo Maitini (Jorge Newbery) y Hernán Mehlhose (Juventud).

Claro, generalmente las instituciones destinan esos fondos para arrancar el año mejor afirmado en lo económico y con la proyección de alguna mejora u obras de sus predios. La pandemia y el cierre hace que ese dinero se destine a los compromisos básicos y diarios que van apareciendo con el transcurrir de la cuarentena. Platense, en medio de esta situación, está llevando adelante una campaña de reunir alimentos para depositarlos en sus chicos de familias con urgencias económicas. Eso es algo que es para destacar.

Lilán: «Decidimos pagar marzo»

«La plata de las carrozas y del carnaval, la ganancia del baby fútbol generalmente la usamos para terminar alguna obra, hoy la destinaremos para pagar impuestos y sueldos», contaba el presidente del Club A. Lilán.

Respecto al cobro de haberes de los técnicos y cuerpo técnicos de primera e inferiores, «hemos decidido pagar el mes de marzo y veremos el mes que viene, donde calculo, conociendo a los técnicos y profesores, que no van a plantear cobrar si no se trabaja. En cambio, señaló que los sueldos de los empleados fijos (secretaria y mantenimiento) se abonarán normal.

El mayor impacto de esta inactividad en Lilán es la suspensión de la venta de un juego de azar semanal, porque es un ingreso de dinero «fresco» que se destina al fútbol y la cobranza del socio pleno que es otro de los ingresos mensuales.

«Este mes vamos a zafar, pero el mes que viene veremos cómo se plantea, si salimos adelante todos esto servirá de experiencia, no sólo para los clubes sino para todos los rubros», señaló Maldonado que también marcó la asistencia para algunas familias ligadas al club.

Platense: «Vamos cumpliendo con los compromisos»

Desde Platense, Marcos Gensón dijo que «nos reunimos con los profesores, se les pagará marzo el porcentaje de dinero que tenemos y el resto cuando empecemos a generar dinero, y seguiremos en contacto con ellos dependiendo de la extensión o no de la cuarentena».

«Este año volvimos a hacer la campaña de socios, teníamos la rifa lista para lanzarla con el decreto en abril. Las cuotas de colectivo adquirido en 2019 las venimos pagando y estamos esperando el cobro de los premios del carnaval de La Madrid, donde tendríamos para una cuota y media y lo demás se va dando en el día a día, pagando personal de mantenimiento, luz y servicios y seguimos agazapados para el mes que viene».

Con relación a la rifa, Gensón adelantó que se sorteará a fin de año y no en la fiesta del cordero, para que la gente pueda abonar las cuotas. Otro ingreso que «se cayó» para Platense fue el de los alquileres pactados con su salón de fiestas.

El presidente de Platense confió detalles de una charla con el presidente de la Liga, Marcos Lacal, donde le sugirió detener el Bonogol (rifa de la Liga de Fútbol), resolver qué pasara o considerar el pago de la afiliación y los costos de los pases.

En el final y destacando la buena voluntad e iniciativa de los profesores calamares, Platense inició una campaña de comestibles y alimentos para la familias de los jugadores chicos más necesitados, donde se hizo una entrega y se piensa en una segunda más.

Juventud: «Los recursos están»

En este carnaval, Juventud tuvo la explotación de la cantina principal del cierre de la fiesta, y «los recursos medianamente están», expresó su titular, Hernán Mehlhose.

El presidente de Juventus destacó el gesto de los profesores de acceder de no cobrar estos 15 de marzo no trabajados y en este mes nos comunicaremos para ver qué hacer, porque esto pinta para seguir y no podemos dejarlos «a pie», ya que obviamente independientemente de esta pandemia tienen su derecho, pero lo cierto es que no contamos con los recursos para afrontar dos meses juntos al no poder hacer actividad que nos permita recaudar.

Un ingreso que limita es no poder cobrar las cuotas de la rifa anual de Juventud y se suma en cadena a lo que le ocurre a la gente con sus compromisos: no trabaja, no cobra y se le hace difícil pagar».



Jorge Newbery: «Como una casa de familia»

La situación es complicada de la misma manera como en una casa de familia, digamos sin poder generar actividades para generar recursos y con costos fijos que hay que responder. Serán duros estos meses y a nosotros nos toma entregando la rifa anual -llegamos a un 40 %-, que es nuestro principal ingreso donde pudimos cobrar algunas de contado, pero esto no llevará a un parate que costará remontarlo».

La situación se complica del punto de vista de los servicios, del personal de mantenimiento que hay que tener en condiciones y en cuanto a los profesores páramos la actividad a mediados de marzo y esta semana estaremos llevando los sueldos trabajados de esa quincena y charlar con ellos para replantear esto y esperar que esto pase.

Colaboración Marcelo Beltrán.