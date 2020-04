Convocan a un cacerolazo «desde casa» contra la liberación de los presos

Luego de la polémica que se generó en torno a la liberación de presos con el fin de evitar el avance el coronavirus en los penales, medida que contó con el aval del presidente Alberto Fernández​, desde las redes sociales llaman a una protesta nacional en contra de la decisión.

Según el mensaje que circula principalmente por WhatsApp, la intención es hacer un cacerolazo este jueves a las 20 en todo el país.

«Estamos hartos de la falta de seguridad y de la complicidad de funcionarios y jueces con el delito, y queremos que se proteja y se privilegie a las víctimas y no a los asesinos, violadores, narcotraficantes y corruptos de toda laya», avisa la convocatoria.

«¿Qué será de los policías y gendarmes, de los fiscales y jueces que los encerraron y condenaron y de las familias de todos ellos, que serán amenazadas ahora por los delincuentes nuevamente en libertad?», se preguntan los impulsores de la protesta.

En la misma línea, el mensaje agrega: «Tarde o temprano, quienes hayan emprendido esta campaña para permitir el armado de un nuevo ‘Vatayón Militante’, formado por sicarios al mejor estilo de las milicias paramilitares chavistas, deberán responder por ello».

El mensaje que circula por Whatsapp

ATENCIÓN jueves 30 de abril a las 20 hs. CACEROLAZO en TODO EL PAÍS

Consigna: NO A LA LIBERACIÓN DE PRESOS

Salgan a sus balcones, ventanas ,jardines, etc. Siempre respetando la cuarentena de cada zona.

HAGAMOS RUIDO QUE TIEMBLE EL PAÍS Y RESUENE EN TODOS LADOS!!!

NO A LA LIBERACIÓN DE PRESOS

Pasalo y hagámoslo viral para el jueves!!!!

Fuente: labrujula.com