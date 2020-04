Conoce las 16 indicaciones del Gobierno Municipal para salir a caminar

COMITÉ DE SEGUIMIENTO DEL COVID 19 DE LAPRIDA

INDICACIONES PARA LA SALIDA DE PASEO ESTABLECIDA POR EL DECRETO PRESIDENCIAL 408

El Comité de Seguimiento del Covid-19 de Laprida reunido por videoconferencia el día domingo 26 en horas de la tarde estableció las siguientes indicaciones a tener en cuenta para la salida de una hora diaria con el objetivo de paseo:

1. Que el Artículo 8° del Decreto Presidencial 408/2020 establece:

“ARTÍCULO 8º.- Las personas que deben cumplir el “aislamiento social, preventivo y obligatorio” podrán realizar una breve salida de esparcimiento, en beneficio de la salud y el bienestar psicofísico, sin alejarse más de QUINIENTOS (500) metros de su residencia, con una duración máxima de SESENTA (60) minutos, en horario diurno y antes de las 20 horas. No se podrá usar transporte público o vehicular y se deberá guardar en todo momento un distanciamiento físico entre peatones no menor a DOS (2) metros, salvo en el caso de niños y niñas de hasta DOCE (12) años de edad, quienes deberán realizar la salida en compañía de una persona mayor conviviente. En ningún caso se podrán realizar aglomeramientos o reuniones y se deberá dar cumplimiento a las instrucciones generales de la autoridad sanitaria. Para esta salida se recomienda el uso de cubre boca, nariz y mentón o barbijo casero. Las autoridades locales dictaran las correspondientes normas reglamentarias y, en atención a las condiciones epidemiológicas y a la evaluación de riesgo en los distintos Departamentos o Partidos de la jurisdicción a su cargo, podrán incluso determinar uno o algunos días para ejercer este derecho, limitar su duración y, eventualmente, suspenderlo con el fin de proteger la salud pública.

2. Se sugiere que la salida de paseo es una posibilidad que tienen las y los ciudadanos pero es CONVENIENTE EVITARLA. Se mantiene la RECOMENDACIÓN DE EVITAR LAS SALIDAS, reduciéndolas al mínimo posible.

3. Las salidas no podrán extenderse por fuera de los 500 metros del domicilio de la persona, NI COMPARTIRSE CON NINGUNA PERSONA NO CONVIVIENTE.

4. Las salidas NO IMPLICAN ENCUENTROS, AGLOMERAMIENTOS Y/O REUNIONES ENTRE DOS O MAS PERSONAS, por más que ninguno de ellos haya excedido los 500 metros desde su domicilio. La autorización de salida no implica permiso de reunirse ni estacionarse para compartir con otras u otros ciudadanos.

5. Las y los niños menores de 12 años DEBERÁN SALIR ACOMPAÑADOS DE SOLO UN ADULTO CONVIVIENTE. No está permitida la salida de menores con adultos no convivientes.

6. La salida no implica la posibilidad de CONCURRIR A OTRAS VIVIENDAS, aunque estas estén a menos de 500 metros desde el domicilio de quien sale. Habilitar salidas NO IMPLICA PERMITIR VISITAS A OTRAS VIVIENDAS O LOCALES.

7. La posibilidad de salida con niñas o niños menores es exclusivamente con fines de paseo, NO ES POSIBLE CONCURRIR CON ELLOS A COMERCIOS. Los comercios continúan con la prohibición de permitir el ingreso a más de una persona por grupo familiar, con lo cual no podrán permitir el ingreso de un padre o madre con sus hijas o hijos.

8. Durante las salidas NO SE REALIZARÁN DEPORTES (correr, andar en bicicleta, etc.) aunque no se excedan los 500 metros desde el domicilio.

9. Las salidas no incluyen la posibilidad de concurrir a plazas, parques o bicisendas, aunque están estén a menos de 500 metros del domicilio. LAS PLAZAS, PARQUES Y BICISENDAS PERMANECERÁN CERRADOS AL PÚBLICO, dado que los juegos infantiles y otras áreas de las mismas favorecen los contagios.

10. La salida IMPLICA CUMPLIR LAS DEMAS MEDIDAS DE SEGURIDAD: uso de máscara comunitaria, mantener distancia de 2 metros hacia cualquier otra persona, realizar frecuente lavado de manos.

11. Cada ciudadana/o tiene permiso de salida máximo de SESENTA MINUTOS (60) por día, no acumulable los días posteriores (es decir, si no se salió un día no implica que se pueda salir dos horas al siguiente).

12. El horario permitido para salidas de paseo es de una hora diaria, la que podrá darse en los horarios de 7 a 9 horas o de 13 a 17 horas.

13. El Comité hace un LLAMADO A LA RESPONSABILIDAD A TODAS Y TODOS LOS CIUDADANOS respecto del cumplimiento de las presentes indicaciones. Del cumplimiento responsable de las mismas dependerá la continuidad o no del permiso de salidas.

14. El Comité realizará una evaluación periódica de la forma en que se están realizando las salidas para paseo y podrá revocar la autorización ante cualquier incumplimiento.

15. La transgresión de las presentes indicaciones por parte de algunos ciudadanas/os puede implicar la revocatoria del permiso, por tanto LA CONTINUIDAD DE LA AUTORIZACIÓN A SALIDAS DE PASEO DEPENDE EXCLUSIVAMENTE DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO INDIVIDUAL DE LA MISMA.

16. SI TODAS Y TODOS CUMPLIMOS LAS SALIDAS PERMANECERÁN AUTORIZADAS, por ende todas y todos somos responsables de cumplir las normas y hacerlas cumplir a nuestros familiares, vecinos, amigos u ocasionales transeúntes.