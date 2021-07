Anahí Bilbao: «Ningún país del mundo impide volver a sus ciudadanos»

Tras las restricciones aéreas establecidas por el gobierno nacional, que bajó el límite de 2.000 a 600 personas las que pueden ingresar al país, hubo diversas reacciones negativas no sólo y principalmente de los miles de argentinos afectados y hoy varados en el extranjero, sino también de gran parte del arco político y, también, de todos aquellos que se incluyen en la actividad aerocomercial, empresas y trabajadores asociados a la misma.

En ese marco, la diputada de la UCR/Juntos por el Cambio, Anahì Bilbao, opinó que «más que otra mala praxis de este gobierno, al suponer que 600 personas no van a contagiar en todo caso, y 2000 sí lo van a hacer. Como tampoco van a contagiar los funcionarios que regresan al país y al otro día ya están inaugurando obras o haciendo campaña política amparados por un DNU que podrá ser legal, pero que es injusto y falto de toda moral y ética».

«Esta decisión intempestiva e irracional–agregó–, deja al desnudo la insensibilidad de los funcionarios actuantes, que en vez de establecer más y mejores controles para recibir sanitariamente a sus ciudadanos, los obligan a permanecer fuera del país con todo lo que ello conlleva, social y económicamente».

«Ninguna disposición–dijo Bilbao–, puede estar por encima de la Constitución, y esta medida es a la vista inconstitucional dado que no se puede prohibir la libre circulación de los ciudadanos cuando hay otras alternativas que se pueden aplicar como, por ejemplo, realizar los debidos controles para asegurar el cumplimiento a las normas sanitarias adecuadas para el momento de la pandemia, una función que es indelegable del estado. El gobierno, sea cual fuere, tiene herramientas para eso, pero uno termina pensando, en este caso, que se acciona a manera de castigo por el solo hecho de un viaje al exterior, no importa los motivos. Te fuiste, no volvés…aunque vengas sano y vacunado. No se puede creer semejante despropósito político y humano, porque la medida es política, inhumana y quizá revanchista, pero no netamente sanitaria, que es lo que debería ser», advirtió.

Siempre en ese marco, la legisladora radical oriunda de Laprida manifestó que «no compraron las vacunas en tiempo y forma, y las pocas que empezaron a venir hace semanas o meses, se las aplicaron entre ellos, tanto en vacunatorios vip como en unidades básicas sanitarias que siguen usando como bunker de campaña, de campaña política más que sanitaria. Y como si fuera poco, se les ocurrió un homenaje a los casi 100 mil muertos por el Covid cuando correspondía pedir disculpas y hacer una autocrítica pública por no haber evitado con millones de vacunas aplicadas, seguramente miles de fallecimientos».

«No utilizan los vacunatorios oficiales, tienen guardadas en heladeras millones de vacunas sin aplicar, faltan miles de segundas dosis y por ideología no compraron ni compran algunas vacunas de reconocida eficacia, sobre todo una para los menores con comorbilidades, pero uno los escucha hablar y se creen los adalides de la pandemia…una pandemia que se les fue de las manos apenas empezó y todavía no saben cómo dominarla, o al menos atenuarla, de cara a una tercera ola que será inevitable, que preocupa y que tiene muy intranquilo a todo un país porque son muy pocos los vacunados con dos dosis, y muchísimos todavía los que no recibieron ninguna», opinó Bilbao.

Finalmente, la legisladora de Juntos por el Cambio instó a los funcionarios de todos los niveles del oficialismo a «actuar con sensibilidad, inteligencia y sin soberbia. No importa si son 40 mil, 10 mil o 500…los argentinos que no están en su país deben volver cuando puedan o quieran. Son libres de hacerlo. Ningún país civilizado y democrático les impide regresar a sus ciudadanos. Pongan al servicio de la gente todos los resortes del estado para que puedan volver tranquilos, para que cumplan con su obligación sanitaria y continúen posteriormente con sus vidas, pero aquí…en su país. Ya tenemos en el norte un gobernador autoritario (Gildo Insfran) y que no respeta las libertades individuales de las personas. No lo copien, ese es un camino equivocado y espinoso. Es un camino que no conduce a nada bueno», concluyó Bilbao.