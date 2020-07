Anahí Bilbao: “Debemos visibilizar los estereotipos que se trasmiten en los concursos de representantes regionales”

En diálogo con InfoMIBA, la legisladora de Juntos por el Cambio, se refirió al proyecto que presentó tendiente a establecer nuevas condiciones para la elección de representantes de fiestas regionales, zonales o designaciones semejantes, y señaló que “la idea es poner en valor otras cuestiones sin importar género, edad ni estereotipos físicos”.

“El objetivo es que quienes encarnan proyectos sociales, solidarios, culturales, deportivos, puedan representar genuinamente a las comunidades”, relató Bilbao respecto a la iniciativa que ya obtuvo el visto bueno en la Comisión de Igualdad Real de Oportunidades y Trato de la Cámara baja.

En esa línea, se preguntó: “¿Por qué la belleza, la mujer, las medidas, el color de ojos y un cuerpo escultural deben representarnos en nuestras fiestas regionales, locales o provinciales? ¿Por qué el cetro, la corona y una capa, tan alejado de nuestra identidad?”.

Para la diputada, “hay patrones estereotipados, mensajes, valores, íconos que a veces se transmiten sin siquiera haber reflexionado acerca de ellos. Visibilizar y llevar a una mesa de discusión estas cuestiones nos hace bien como sociedad y pone sobre la mesa situaciones que terminan siendo discriminatorias y de violencia simbólica”.

A su vez, la legisladora destacó que “muchos municipios de la Provincia ya lo tienen en sus ordenanzas” en el mismo sentido y aclaró que el proyecto “no es una prohibición a los concursos de belleza, pero si propone las condiciones que deben cumplir los concursos de representantes de fiestas regionales en las que el Estado provincial esté presente de alguna manera”.

Por otro lado, Bilbao se refirió a la gestión en materia educativa que viene realizando el gobierno bonaerense ante la pandemia, al considerar que “docentes y alumnos han hecho un esfuerzo importante de adaptación a estos tiempos. Lo hicieron como pudieron, con los recursos que tuvieron, pero quedaron al desnudo las grandes desigualdades”.

“No es lo mismo tener una computadora para cada uno, un lugar amplio y luminoso para trabajar, internet y guía de los padres, que no tener nada de eso. Además, si bien las plataformas de la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia son gratuitas y no consumen datos, las propuestas remiten a Youtube, Google y otros sitios que son inaccesibles para quienes no abonan su internet. Las diferencias crecen y eso es preocupante”, opinó.

Si bien entendió que “la distribución de viandas y cuadernillos se hizo bien”, Bilbao sostuvo que “las propuestas y cuántos aprendizajes se desarrollaron a partir de ellas fueron, al menos, insuficientes”.