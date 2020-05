Ajedrez: lamadritense suspendido por un año por la Federación Argentina

La Federación Argentina de Ajedrez resuelve suspender de forma inmediata y por 1 año (sanción a cumplir en torneos avalados por FADA, tanto virtuales como presenciales) al Sr Juan Cruz Godoy ( ID 171395) por uso de ayuda externa en torneos online. La lucha contra el cheating online , es en épocas de cuarentena una de las mas importantes que podemos dar, para velar por un juego limpio.FADA coordinara con Chess.com,

Juan Cruz Godoy, vecino de La Madrid, y desde LapridaWeb al ver la publicación nos pusimos en contacto a través de Facebook para conocer su opinión, «juego desde los 14 años, para mi es un juego, una diversión y me saca de todo» nos contaba sobre la importante del ajedrez en su vida.

Sobre los motivos de la sanción Godoy agregaba «Era solo un vídeo que se nos ocurrió con un amigo, como todo el tema este de la cuarentena estaba aburrido, solo quería divertirme un poco… Pero resultó una ofenda para muchos… nunca hice trampa por qué no se usar módulo…»

Finalmente expresaba «Hay personas que en el ambiente que no te invitan a jugar torneo… Y entonces ellos tratan de burlarse de alguien invitando a jugar y participar ya que mi juego no es bueno… Y se me ocurrió eso como diversión»

En la sanción la FADA agregaba «Chess24, lichess.org, Chessbase y demás plataformas en linea, un esquema de trabajo en conjunto, para sancionar de forma oficial los casos de cheating, de forma de acabar con la impunidad de algunos jugadores, que escondidos en el anonimato, ensucian el juego limpio. Este quizás es el caso más evidente, donde el protagonista de jacta de esperar la carta de FADA, confiando en que nunca se hará nada contra este mal. Lamentablemente (para él) esta gestión de FADA no se quedará de manos cruzadas»

La publicación de la sanción con un video de la partida, rápidamente se lleno de comentarios desde todo el país y ampliamente compartida por diferentes redes sociales de amantes de este deporte.