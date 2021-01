Unión y Esperanza entrena con 180 personas en el Balneario

Unión y Esperanza trabaja de cara a este 2021 de competencias importantes. En el predio de “El Paraíso” entrenan cerca de 180 personas, entre atletas de elite y gente que utiliza esta época del año para hacer actividad física saludable

Comenzamos este 2021 con mucha expectativa y cuidándonos, donde ya se cuenta con el calendario, donde La Pampa tiene la fecha oficial del 18 de abril con una novedad que será el Campeonato Nacional de Ruta de 10 km., Campeonato Nacional de Media Maratón y la eliminatoria de los Juegos de Tokio. Esto resumía Angel Rodríguez entrenador y coordinador del plan de trabajo.

Desde su experiencia y en modo personal comentó que La Pampa es el circuito más rápido que tiene Argentina, lo que pasa que es una provincia que no tiene un fuerte en el atletismo.

Ángel destacó el esfuerzo de los atletas locales de entrenar todo un año sin tener objetivos de competencia como fue 2020 y este estamos haciendo una pretemporada diferente trabajando rápido y ágil para buscar velocidad, “algo que planifiqué porque las carreras se van a adelantar con los campeonatos oficiales en febrero”.

Los menores que ganaron los juegos nacionales que fueron Zoe Zorrilla, Tatiana Córdoba, Nacho Britos, Pía Servat, Lucia Dammig, Lucia Laplace han entrenado en 2020 sin perder días y hay que felicitarlos porque estarán en los provinciales U14, U16, U18, U 20, y U23, expresaba. A eso se suman los atletas conocidos de Elite, aunque esta temporada no se encuentran los atletas de otras ciudades que habitualmente llegan a entrenar a Laprida.

Sobre que parámetros emocionales y psicológicos se trabajó en los atletas que no pudieron correr, Rodríguez lamentó preocupado que a nivel nacional” se han perdido varios atletas de nivel que no pudieron sostener un año sin correr y no han empezado a correr aún”.

“Nosotros desde el principio tratamos de motivarlos con charlas, mensajes, transmisiones en falso con relatos como si estuvieran corriendo que no hicieron bajar los brazos y motivaron y ninguno ha dejado de correr».

En paralelo a los atletas de elite mucha gente que no compite se observa entrenando, con los mismos trabajos que los atletas pero con diferentes ritmos, actividad que se implementó hace tres años “y estamos muy contentos porque es un grupo de más de 100 persona más los 80 o 90 que compiten.