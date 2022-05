Tres abogados lapridenses integran la lista en las elecciones del Colegio de Auzl

El próximo jueves 12 de mayo habrá elecciones en el Colegio de Abogados del Departamento Judicial de Azul.

Más de 1300 abogados y abogadas de la matrícula elegirán presidente y la totalidad de los integrantes del Consejo Directivo, Tribunal de Disciplina, Directores y Revisores de Cuentas para la Caja Previsional Social, debido a que las restricciones impuestas por la pandemia no permitieron la realización de los comicios de medio término durante 2020.

Gastón Argeri encabeza la Lista Nº 1 “Integración”, conformada por abogados y abogadas de las 11 ciudades y localidades del territorio departamental. “Hemos trabajado muchísimo a lo largo de estos 4 años, de los cuales los últimos dos y medio fueron de vital importancia por los enormes desafíos que el Colegio tuvo que asumir para continuar cerca de cada uno de los matriculados y matriculadas. Nuestra lista tiene una clarísima identidad departamental: somos abogados y abogadas de todas las localidades que entendemos que el camino de unidad e integración es con las voces de todos y todas, que una institución no se vigoriza con la mirada parcial de su

conducción sino que necesita de la estrecha vinculación horizontal, de sabernos en el mismo proyecto, con las mismas convicciones, convencidos de que la construcción es colectiva y la conexión con todas las ciudades es real”, subraya.

El tramo final de la campaña es ajetreado, tanto más cuando se trata de un Colegio Departamental geográficamente muy extenso. “Hemos estado 4 años con presencia permanente, visitando cada una de las ciudades y localidades, de modo que estas circunstancias no son excepcionales. Adonde llegamos el matriculado y matriculada sabe lo que pasa en el Colegio, no es ajeno, no necesitamos presentarnos ni contar todo lo que hacemos, solo hablar, acompañar, apoyar y convenir el rumbo institucional que queremos. Estuvimos cerca y conectados todo este tiempo. Ahora vamos por lo que falta hacer y mejorar. Sabemos qué necesita cada lugar, cuáles son sus dificultades e insuficiencias porque nos propusimos ser un Colegio de Abogados Departamental presente, desde la defensa de las incumbencias profesionales, el control y funcionamiento del servicio de justicia, el reclamo de la cobertura de vacantes, como en el reclamo para que avancen los proyectos edilicios del Poder Judicial de nuestro Departamento Judicial, como lo hicimos con Olavarría (en plena readecuación de valores) y en Tandil, donde en breve saldrá a licitación en breve”, agrega.

Las propuestas

“Hemos elaborado propuestas superadoras. Al bolsín gratuito para las 11 ciudades y localidades queremos darle continuidad y mayor fluidez, además de la posibilidad de conectarse entre ellas. Tenemos previsto ampliar el horario de atención del servicio de asistencia informática así también como el número de técnicos asignados; extender y ampliar el programa de herramientas tecnológicas para el acceso de dispositivos electrónicos; generar un sistema de atenciónpersonalizada y del personal del Colegio, a través de un sistema de webcam.

Nuestro objetivo también es sostener y expandir las capacitaciones gratuitas, las conferencias, charlas, jornadas, postgrados y maestrías; formar una biblioteca virtual con una importante oferta de e-books; generar más encuentros deportivos departamentales y con otros colegios profesionales, contar con una App del Colegio de Abogados y generar mayores puntos de conexión entre los abogados y abogados en pos de generar mayor camaradería.

En lo que respecta estrictamente al ejercicio profesional, seguiremos defendiendo las incumbencias profesionales, el cumplimiento de la ley de honorarios, el trabajo de los asesores y defensores ad hoc en la justicia de paz, en lo que refiere a sorteos de causas y pago de honorarios al igual que un fortalecimiento del programa de acompañamiento a jóvenes y nóveles abogados que ya está en marcha, con excelentes resultados y aceptación.

Tenemos previsto avanzar en los proyectos de construcción de nuevas sedes del Colegio de Abogados en las ciudades de Olavarría y Tandil, además de sedes del Colegio en las localidades de Justicia de Paz.

En relación a la vinculación con otros actores del Poder Judicial, seguiremos trabajando como hasta ahora y redoblando los esfuerzos, en estrecha vinculación y colaboración con operarios judiciales, Asociaciones y Colegio de Magistrados y Funcionarios, con el fin de unificar criterios y mejorar el servicio de justicia”, concluye Argeri.

Campaña electoral.

Argeri se refirió a lo acontecido durante la campaña electoral: “tenemos el privilegio de contar con un maravilloso equipo de colegas que viene trabajando ininterrumpidamente hace cuatro años, para todos los abogados y abogadas del Colegio, sin distinciones. Desde el principio de la campaña nos hemos propuesto transitarla del modo propositivo con que trabajamos en la gestión institucional. Somos muy respetuosos de nuestros colegas. Para quienes integramos la lista Integración, la diversidad de pensamiento es una oportunidad de escuchar, comprender e incluir otras miradas en nuestra plataforma y gestión. Es la posibilidad de generar nuevos consensos, de trabajar por la igualdad: es lo que nos ha enriquecido como equipo y gestión. Tenemos claros principios: el bien común y el interés general de los/as colegas. Pero también el respeto por el otro, la verdad y la transparencia. Lo que sucedió en los últimos días ha sido parte de una campaña que actúa de mala fe, la lista opositora ha recurrido al agravio y al destrato, con mentiras y ofensas.

Como presidente de la Institución y candidato lamento profundamente lo sucedido: no nos refleja ni nos representa por eso no seremos parte de un escenario de confrontación que intenta subestimar a los abogados y abogadas habilitados para votar, sin lograr su objetivo. Más aún: acá estamos para dar un debate honesto y compartir un diálogo constructivo”, puntualizó.

En la ciudad de Laprida los candidatos que forman parte de la Lista Nº 1 – Integración son Natalia Lopez, Guillermina Bordin y Jorge Fariña.

Lista Nº 1 “Integración” completa.

Candidatos y candidatas

Presidente: Gastón Argeri

Consejeros titulares por 4 años: Mauro Grandicelli, María Gabriela Álvarez Morello, Luciana

David, Germán Bujacich y Mónica Fernández

Consejeros Suplentes (por 4 años): Tomás Fernández, Lucía Lorusso Dierickx, Denise Morena,

Roberto Baigorria, Gustavo Morales y Einar Iguerategui.

Consejeros titulares por 2 años: María Celia Alem, Daniela Gatti, Gabriel March, Nicolás

Curutchet, Natalia López, Gabriela Rodríguez.

Consejeros Suplentes (por 2 años): Florencia Ciávola, Iris Abigail Ávila y Analía Flora.

Tribunal de Disciplina-titulares por 4 años: Juan Pablo Maña, Roberto Pascucci, Jorge Saladino y

María Luján Martínez.

Suplentes por 4 años: José María Vivas, Guillermina Bordón y Mariquel Tangorra.

Tribunal de Disciplina-titulares por 2 años: Luis Alberto Conti

Suplentes por 2 años: Jorge Fariña y Cintia Villa Abrille.

Director/a de la Caja de Previsión Social-titulares por 4 años: Gabriela Marti

Suplente por 4 años: Diego Blundo

Titulares por 2 años: María Elena Dapello

Suplente por 2 años: Ignacio Laborda

Revisor de cuentas-titulares por 2 años: Lucas Daniel Sanz

Suplente por 2 años: Marcelo Claudio Giaconi