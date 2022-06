Larreta prohibió el lenguaje inclusivo en escuelas de la ciudad Buenos Aires

El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires prohibió que en sus escuelas se utilice en documentos oficiales y que los docentes enseñen contenidos curriculares escritos con lenguaje inclusivo como «una medida más» ante los bajos resultados obtenidos en Lengua por los alumnos porteños realizados por la CABA tras la pandemia, se informó oficialmente.

La decisión es cuestionada por un amplio abanico de docentes y especialistas en lenguaje, que no ven «una relación de causalidad entre lenguaje inclusivo y los resultados de una prueba». Además, coinciden en que el habla no se impone «porque quienes lo usan, lo usan», y encuentran contradictorio que se prohíba «enseñar algo que no existe oficialmente».

El jefe de Gobierno remarcó que “la pandemia no fue gratuita» porque «generó un impacto fuerte en el aprendizaje, sobre todo en el lenguaje», y subrayó que la decisión de prohibir el lenguaje inclusivo en las escuelas busca “ordenar el uso del @, de la X y de la E en el momento de la enseñanza, estableciendo una guía de prácticas para comunicarnos inclusivamente”.

“Los docentes tienen que respetar las reglas del idioma español, tanto cuando están al frente del aula como cuando se dirigen en comunicaciones a los chicos o a sus familias”, advirtió Rodríguez Larreta, durante una conferencia de prensa brindada tras una recorrida por la Universidad de la Ciudad de Buenos Aires en compañía de Acuña y el jefe de Gabinete, Felipe Miguel.

También la ministra de Educación porteña justificó lo dispuesto en la circular 4/2022 de su cartera, que determinó que en las escuelas del distrito no podrán usar documentos oficiales ni contenidos curriculares escritos con lenguaje inclusivo, y ratificó que es una medida adoptada ante los bajos resultados obtenidos en Lengua por los alumnos evaluados tras la pandemia.

En ese sentido, la funcionaria remarcó que es una norma que busca ordenar la enseñanza en las aulas, que se viene trabajando hace un tiempo con los directivos, docentes y familiares, y “no busca perseguir ni sancionar”.

«No estamos persiguiendo ni es una caza de brujas; queremos enseñar mejor para que los chicos aprendan», sostuvo, aunque, cuando se le consultó qué medidas se adoptarán en el caso de que los docentes no cumplan con la resolución, remarcó que hay procesos sancionatorios para ese tipo de casos.

También rechazó las críticas de los gremios, que la noche del jueves advirtieron que la medida «despliega nuevas formas de violencia hacia aquellas infancias y juventudes que no se reconocen en el masculino o el femenino como constitutivo de su identidad», según el comunicado difundido por la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE).

«No les pedimos permiso a los sindicalistas para tomar decisiones en materia educativa, tomamos decisiones sobre evidencias y consultando a especialistas», sentenció Acuña, al tiempo que enfatizó que «hay formas de visibilizar e incluir sin tergiversar las convenciones del lenguaje español».