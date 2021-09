Habría al menos dos muertos carbonizados tras el choque de camiones en la Ruta 205

Pasadas las 19.30 horas aún se continúa trabajando en el kilómetro 245 de la ruta 205, en el marco del trágico accidente ocurrido hoy, aproximadamente a las 16, cuando dos camiones se embistieron frontalmente en una larga recta pasando la caminera de General Alvear rumbo a Bolívar y se incendiaron de inmediato.

Uno de los vehículos transportaba una carga peligrosa. Se supo ahora, que se trataría de peróxido de hidrógeno, un químico altamente inflamable pero no tóxico.

De acuerdo al relato recogido por este medio -La Mañana de Bolivar- proveniente de personas que se encuentran en este momento en el escenario del dantesco episodio, al menos dos personas se encuentran fallecidas y sus cuerpos carbonizados.

Se trata de los dos choferes de los transportes en cuestión, uno de ellos de 39 años, oriundo de Puerto Deseado, Santa Cruz que, en rigor de verdad, pudo ser identificado al encontrarse la patente del camión que manejaba, que voló literalmente por la explosión. Ello permitió el rastreo de la titularidad del vehículo y de la empresa a la que pertenecía. En este caso se trata del camión que transportaba el químico.

El otro vehículo de transporte es un camión jaula cuyo conductor, hasta el momento de este reporte, no ha podido ser identificado, desconociéndose igualmente si viajaba solo o con alguna compañía. A su bordo llevaba una cantidad aún no precisada de animales vacunos. Los servidores públicos que se encuentran asistiendo esta circunstancia aún no hay logrado acercarse al mismo, toda vez que hay peligro de explosión de parte de la carga que aún contiene el tanque transportador del peróxido de hidrógeno.

Personal de la Policía de Seguridad Vial II ha acordonado la zona, marcando un perímetro de aproximadamente un kilómetro.

Se aguarda en estos instantes la llegada de personal de Bomberos especializados en este tipo de sustancias peligrosas y también peritos policiales que deben desplazarse desde la ciudad de Tandil, presumiéndose que el corte de tránsito podría perdurar hasta las primeras horas de mañana.