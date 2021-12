Engañan a un emprendedor lapridense y le vacían su caja de ahorro y cuenta corriente

El hecho tomo estado público a través de la red social del emprendedor quien en la jornada de este martes 7 de diciembre publicaba lo siguiente:

Estimados vecinos! Quiero compartirles lo que me sucedió entre ayer y está mañana. Fui robado con una modalidad que a continuación describo. Estén atentos!! Se comunica una persona para comprarme camastros. La Suma llegaba a 35mil $. Los paga por adelantado. Me envía el comprobante pero el dinero no ingresa a mí cuenta. Acto seguido me dice por Wasap que se equivocó y depósito 350mil$!! Le ofrezco devolverle cuando ingresé el dinero. Al rato me dice que dio aviso al banco nacion. Y que lo resolverían entre bancos. Me llaman un supuesto funcionario de mi Banco y con engaños y mentiras y mi buena voluntad, logra que ingresé a mi bip!. Conclusión me desaparecio el dinero de las cajas de ahorro, de la cuenta corriente y hoy el sueldo completo!!

Cuidado emprendedores. Estos sinvergüenzas te roban el trabajo de mucho tiempo!!! Y te dejan, en mi caso con centavos!!

