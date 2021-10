El Gobierno habilita el 100% de aforo en los eventos masivos al aire libre

La Plata, 30 Oct (Por InfoGEI).- La ministra de Salud, Carla Vizzotti, aseguró que desde el 16 de noviembre volverá el aforo al 100% para todos los espectáculos masivos, sea recitales o encuentros deportivos.

En conferencia, Vizzotti dijo que octubre es el mes con menos casos de coronavirus en el año y resaltó que la mortalidad sigue descendiendo en la semana consecutiva número 20. De todos modos advirtió que la variante Delta está aumentando la proporción del número de los nuevos infectados.

«Estamos viendo que los aumentos de casos se dan en los grandes aglomerados urbanos, sobre todo en los que tienen circulación más predominante de la variante delta», dijo. Aunque aclaró que «el objetivo de la vacunación no es que no haya casos sino es que no se desborde el sistema de salud».

En todos los países con niveles de vacunación alto, como es Argentina, el aumento de casos no suele coincidir con las internaciones o las muertes, que siguen en niveles muy bajos gracias a las campañas de inmunización. (InfoGEI) Mg