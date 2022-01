Baby: en una fría noche se jugó la cuarta fecha

En la noche del lunes 17 de enero se jugó la cuarta fecha del tradicional Torneo de Baby Fútbol 2022, que organiza el Club Atlético Lilán en el mini estadio Mario “Chita” Fernández, con entrada libre y gratuita desde las 21 horas, con servicio de cantina.

El primer partido en Infantiles se enfrentaron Rurales el Indio y Mercado Cata. En un parejo y entretenido encuentro Rurales el Indio se llevó la victoria por 2 a 1 con goles de Thiago Arellano y Vicente Guistozzi, para Cata había puesto la igualdad Matías Barraza.

En el segundo encuentro fue turno para las chicas sub 13, con victoria de Estudio Contable Vecini por 4 a 0 ante Despensa Lalo, con goles de: Emma Grassi (2), Taina Arias y el restante e/contra.

El tercer partido fue en Menores, dónde Supermercado Vergel derrotó 2 a 0 con los goles de Jesús Melgar a Multikiosco CG

En el último partido de la noche, también en Menores, Servicentro GM se quedo con el triunfo por 5 a 0 ante Autocentro Laprida Los Goles de GM: Laureano Vega (2), Tian Lastra (2) y Segundo Alvarez Castillo.

PROXIMA FECHA –Miércoles 19 de Enero – 21,00 horas

Método Pilates vs Los Reyes del balón Infantiles

Hernández Agroindustrial vs Premoldeados San José Cebollitas

Panadería Don Pedro vs Auto Centro Menores

Multikiosco CG vs El Nono Menores