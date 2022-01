Baby: el miércoles se jugó la quinta fecha

En la noche del miércoles 19 de enero se jugó la quinta fecha del tradicional Torneo de Baby Fútbol 2022, que organiza el Club Atlético Lilán en el mini estadio Mario “Chita” Fernández, con entrada libre y gratuita.

El primer partido en categoría Infantiles jugaron Método Pilates vs Los Reyes del Balón, dónde el triunfo fue para Método Pilates por 7 a 1 con goles de: Tomas Albarracín (2), Benjamín Torres, Santino Bidigain, Alejandro Chaparro, Cristiano Carrizo y Ciro Torres. Para Los Reyes marcó Lucio Vergara.

El segundo encuentro fue la hora para los más chiquitos, los Cebollitas, quedándose con la victoria Premoldeados San José por 7 a 0 ante Hernández Agroindustrial. Goles de San José: Gaizka Cepeda (3), Álvaro Luca, Santino Silguero y Máximo Fredes.

El tercer turno en Menores, en un ajustado partido Autocentro Laprida venció por 1 a 0 a Panadería Don Pedro con el tanto de Bautista Ortiz.

Por último, en Menores también, se enfrentaron El Nono y Multikiosco CG. En un entretenido encuentro el ganador fue el Nono por 3 a 2 con goles de Tiziano Lorenzo (2) y Genaro Arnaude. Para Multikiosco CG descontaron Thiago Valenzuela y Gonzalo Casal.

PROXIMA FECHA – Viernes 21 de Enero – 21,00 horas

Frutas Clark vs Rurales El Indio Infantiles

Hernández Agroindustrial vs Servicentro GM Cebollitas

Transportes LU-CA-EM vs Estudio contable Vecini Mujeres sub 13

Servicentro GM vs Supermercado Vergel Menores