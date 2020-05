Tras el reclamo de los vecinos Galli se subió al tractor y cortó el pasto

Los vecinos del barrio Roca Merlo habían planteado un reclamo públicamente ante la falta de respuestas por el pasto alto y la basura que había en la vereda del ex Colegio nacional ubicado en la manzana que delimita Brown, Roque Saenz Peña, Lavalle e Yrigoyen.

Días atrás los vecinos habían hecho público el reclamo con una serie de imágenes para denunciar el estado en el encuentran los alrededores del establecimiento educativo.

“El motivo de ponerme en contacto con ustedes es que he arbitrado todos los medios a mi alcance y no he tenido respuesta alguna por parte del Estado Publico. La escuela esta en un estado de abandono total, los pastos están altísimos, la gente tira basura, sumado que se encuentra ubicada a escasos metros de la vera del arroyo”, decían en la nota que habían enviado a En Línea Noticias.

Este lunes el mismo intendente con “unos 20 funcionarios fueron y limpiaron el lugar,” comentaron los vecinos a este medio. “Todos ayudaron pero el que mas trabajó fue Galli,” dijeron.

“Quisiera contarles que en la tarde de hoy cortaron el pasto, dieron respuesta al reclamo. Era el propio intendente el que manejaba el tractor y un numeroso grupo de personas lo acompañaban. Quedo todo muy lindo. Agradecería si publican esto.”

Desde el municipio informaron que el municipio se hizo cargo del mantenimiento del lugar porque el Gobierno Provincial no envía los recursos suficientes al Consejo Escolar para el mantenimiento de escuelas.

Fuente: enlineanoticias.com.ar