Torres recibió a funcionarios del Ministerio de Seguridad

“Hace tiempo venimos trabajando desde la virtualidad en la implementación de nuestro Plan Estratégico y con su presencia en la ciudad puede conocer algunas otras cuestiones vinculadas a la seguridad en el distrito y conocer el Centro de Monitoreo, es una alegría que nos visite” mencionaba Daniel Bayones.

El Director Provincial se encuentra recorriendo la región centro de la provincia de Buenos Aires “y nos interesa trabajar en conjunto con los municipios y entendiendo que los distritos gestionen sus conflictos o violencia y los plasmen en un plan integral para en principio tener la mirada interdisciplinaria y el referente del área nos presenta como está gestionando la seguridad no sólo en materia policial sino una mirada más amplia, no queremos bajar políticas provinciales que no sean aplicables en los municipios” puntualizaba el titular de la cartera de Investigaciones y Análisis Criminal, Ing. Ferreyra.