Torres: Confirmó que habrá un control sanitario y que «algo vamos a pedir»

La noticia impactó, generando sorpresa y algo de preocupación para quienes planifican alguna salida para el fin de semana largo que se avecina, en virtud de la celebración del próximo 25 de mayo al conocerse algunos de los pedidos que realizaría el área de Salud al Comité de Seguimiento para controles en el acceso a la ciudad y que algunos interpretaron como medidas aprobadas.

Entre esos pedidos se encontraba el pedido de certificado de aplicación de las dosis de vacunas a quienes visiten Laprida durante el fin de semana largo, lo cual fue aclarado por el Intendente Pablo Torres «en realidad eso lo vamos a hablar en el Comité de Crisis, hubo una idea de algunos médicos locales que planteban pedir eso».

Torres explicó que «en realidad la idea es que si alguien viene a Laprida y se vacunó, que traiga el certificado; si no se vacunó pero tuvo Covid en los últimos tres meses, lo mismo, que venga con el certificado que estuvo enfermo; si se hizo un hisopado y lo tiene, que lo traiga también».

«Lo que estamos pensando implementar, además, es realizar un testeo rápido de manera aleatoria para tener un cierto control, por si viene alguien con síntomas», añadió, y sostuvo que «no es como se dijo, que el que no traiga certificado de vacunación no entra, no va a ser tan dura como se mencionó al comienzo. Pero algo vamos a pedir».

Acerca de la situación de su municipio, el alcalde indicó: «Venimos bastante bien en esta ola, tuvimos un crecimiento en los últimos días pero tenemos 15 casos activos. Y estamos así desde los primeros días de noviembre».

Y finalizó: «Tenemos miedo de que en el feriado largo, al estar la región bastante complicada, como Olavarría o Tandil, la gente vea ahí está todo cerrado y decida venir a Laprida».