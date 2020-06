Tandil: Lunghi advirtió que flexibilizará la cuarentena con o sin autorización

El intendente del partido bonaerense de Tandil, Miguel Lunghi, advirtió hoy que la semana que viene va a «tener que abrir» locales de distintos rubros cuenten o no con autorización porque de todos modos los comerciantes «van a abrir solos», ante lo cual aclaró que no tiene «ningún problema con la cuarentena» sino «una mirada distinta» con el Gobierno provincial.

«Estamos teniendo una tensión social importante: todos los días tengo a los distintos rubros en la Municipalidad, pidiéndome la apertura», sostuvo el dirigente radical.

En declaraciones radiales, el jefe comunal remarcó que «teniendo protocolos, controles, se puede comenzar a mover un poco más la rueda económica, haciéndolo de forma controlada, escalonada», ya que afirmó que «hay que ir buscando la salida» a la crisis generada por la pandemia de coronavirus.

«La semana entrante vamos a tener que abrir, porque van a abrir solos: los comerciantes ya me lo han dicho», señaló Lunghi, quien aclaró que no tomó esa decisión por cuestiones políticas.

En ese sentido, indicó: «No hablé con (la exgobernadora María Eugenia) Vidal, no la vi, no estuve en ningún Zoom, no busco hacer política partidaria con el dolor. Soy un radical que tiene la camiseta puesta de Tandil».

El intendente de esa localidad del centro provincial explicó que llevan 35 días sin casos de coronavirus y que «todas las entradas (al partido) están controladas».

«No tenemos ningún problema con la cuarentena, ni con el Gobierno provincial. Tenemos una mirada distinta. Es distinta la situación del Conurbano y la del Interior. El gobernador (Axel Kicillof) tiene un problemón con el Conurbano y nosotros lo apoyamos. Estamos pidiendo más flexibilización en el Interior de la Provincia», añadió.

Lunghi precisó que están pidiendo que se autorice «el turismo de cercanía, o sea dentro de Tandil; también abrir algunos gimnasios, restaurantes» y consideró que así «va a empezar a haber un movimiento de la rueda económica». (NA)