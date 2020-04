Sergio Berni: «Veo compromiso y responsabilidad en como se están preparando»

Durante esta jornada -viernes 24- el Ministro de Seguridad Sergio Berni realizó una extensa recorrida por seis distritos del interior provincial y durante la mañana llegó a la ciudad de Laprida donde fue recibido por el Intendente Pablo Torres, el senador provincial Alfredo Fisher y otros funcionarios locales.

Por supuesto en cada uno de los distritos dejo su mensaje ante los medios locales y en el caso de Laprida lo hizo al finalizar la recorrida en la Planta de Transbordo ubicada en el Polideportivo Municipal en una visita que forma parte del trabajo de coordinación de los Comité de crisis de los diferentes municipios provinciales con el Comité General Provincial.

“Más allá de todos los contactos telefónicos que hemos tenido durante todo este tiempo, lo importante es estar en el territorio, acompañar y estar presente ver las necesidades este reales en cada uno de los Distritos” puntualizaba Berni.

En Laprida el titular de la cartera de Seguridad del Gobierno Provincial destaco la funcionalidad que tiene el Comité de Crisis, “por suerte no tiene casos al día de hoy eso no es casualidad y ojalá que todas las instalaciones que hemos recorrido no sean necesarias usarlas y si se necesita hacerlo estaremos aquí trabajando codo a codo coordinando con los diferentes centros de emergencia y coordinando por sobre todas las cosas con la provincia Buenos Aires para darle el marco de direccionalidad hacia dónde tenemos que ir en en caso de picos importante pandemia”

En otro momento expresaba «están muy bien organizado para enfrentar esta pandemia que ha paralizado al mundo entero, la verdad que uno se va más que conforme, se va optimista porque el compromiso, la responsabilidad y como se están preparando, no es casualidad que estemos acá en un centro de transbordo, esto les dará mayor confianza a los ciudadanos de Laprida, que la aquellos camiones que ingresen al pueblo, antes de ingresar pasan por la desinfección.

Desde este lugar el ministro de Seguridad provincial partió rumbo a su comitiva hacía la ciudad de Olavarría para seguir su recorrida que comenzó en Benito Juárez y termino en San Miguel del Monte pasando además por Laprida, Azul y Las Flores.