Pumas mataron a unas 10 ovejas en un campo de Recalde

El productor agropecuario Francisco Quiroga, hijo del propietario del establecimiento, le contó a Tranquera que su padre vio por primera vez al animal salvaje hace aproximadamente una semana. “Al principio, pensábamos que un perro estaba matando las ovejas, hasta que mi viejo vio un puma matando a una cuando salió a caballo para juntarlas. Después, hace dos o tres días, vi un puma con un cachorro, por eso creo que era una hembra. Me miró, esperó a que su cría se meta en el lote de maíz, y la siguió detrás. Es enorme, tiene el tamaño de 2 ovejas, y su cachorro también es bastante grande. Yo estaba a unos 20 metros de distancia”, describió.

Sin embargo, para su sorpresa, este fin de semana un vecino le alertó a Quiroga que en realidad se trataría de una pareja de pumas con 2 cachorros. “Me dijo que los vio a la orilla del maíz, donde los pumas se meten con las ovejas que cazan”, señaló.

Quiroga aseguró que en el campo, con una superficie de 777 hectáreas, hay bastante maíz sembrado en lotes de 10 a 15 hectáreas. Justamente en un monte con 3 grandes plantas de eucaliptos, cercano a uno de esos lotes, hay importantes rasguños que denotan que los animales se esconden ahí. “Son arañones terribles, más grandes que la mano de una persona abierta”, detalló.

La prioridad de la familia de agricultores es poder atrapar a los animales, para que no sigan causando destrozos. Incluso, ya le pidieron ayuda al bioparque municipal La Máxima de Olavarría, donde le aportaron información sobre cómo reaccionar ante la presencia de estos felinos, pero no pudieron brindarles una solución. “Nos comunicamos con uno de los encargados, pero nos dijo que ellos solo se ocupan de recibirlos en el caso de que los capturemos, pero no de atraparlos. Porque los que se encargan de eso son los de fauna de la provincia, pero por el tema del Covid-19 no están haciendo actividades. Nuestros perros olfatearon en el sector donde los vimos, pero no siguieron sus rastros porque les tienen miedo”.

De hecho, Quiroga dijo que los felinos no mataron más cantidad de ovejas porque se encuentran encerradas en un cerco al lado de la casa. “Si hubiesen estado sueltas, no dejaban una en pie. Hace unos años, en un campo cercano de un conocido, un puma le mató muchísimos terneros apenas nacían”, comentó.

Asimismo, también corre en riesgo la integridad física de los productores. “Generalmente, los animales huyen cuando ven a las personas, pero no se sabe como pueden reaccionar al tener crías”.

Fuente: www.tranquera.com.ar / infoeme.com.ar