Pringles: Mujer recibe 17 puntos tras sufrir el ataque de 2 perros

17 puntos le aplicaron a la pringlense Graciela Bazán, la antitetánica y antibióticos le demandaron casi 10 mil pesos y ya hizo la denuncia. «No quiero ver más perros en la calle» reclama.

Una vecina pringlense fue mordida por dos perros que salieron desde dentro de una vivienda, a tan solo dos cuadras de su casa. No fue una mordida pequeña, a Graciela Bazán le «arrancaron» un pedazo de la zona de la rodilla y debió ser intervenida en el hospital, donde le aplicaron 17 puntos para cerrar la herida.

No solo le generó una gran inversión económica, sino también la bronca lógica porque si esos perros estuviesen bien cuidados, dentro del hogar, nada de esto hubiese sucedido.

«Me gaste más de 9 mil pesos entre la antitetánica y remedios. Que se hagan cargo de los perros, no quiero ver más perros en la calle. Si queres perros, tenelos adentro» reclamó Graciela.

En nota con Diario EL ORDEN, la vecina señaló que el día sábado por la tarde volvía a su casa caminando, y a dos cuadras de su vivienda la atacaron dos perros.

«Esto fue a dos cuadras de mi casa, en calle Francia 646 -dijo la vecina de nuestro medio-. Salieron de adentro de la casa dos perros, se me acercaron, me ladraron y como que me empujaron, me hicieron caer».

Graciela comentó que al caer, golpeó su cabeza con el asfalto y por unos instantes perdió noción de lo que sucedía.

«Golpeé mi cabeza en el asfalto, perdí la noción por unos minutos. No me podía parar y me veía mucha sangre en las manos y la pierna. Me puse un poco de costado, le hice señas a un auto, paró, y el conductor me dijo que tenía sangre por todos lados».

Al llegar al hospital para que la atiendan, en el sector de guardia le dijeron que esa herida era directamente para cirugía.

«Fue terrible, nunca me había pasado una cosa así. Fui directamente a cirugía y estuve más de dos horas».

Luego de realizada la denuncia, la policía actuó enseguida, hablo con los vecinos y saco fotos de la casa y los perros. ¿Los dueños?, nada» dijo.

«Los vecinos firmaron porque saben que esos perros son malos. Voy a esperar 60 días, pero si veo que después los perros siguen ahí… No es que me hicieron un rasguño, me sacaron un pedazo de carne. Tengo 17 puntos y los gastos fueron de 6 mil pesos la antitetánica por mutual, mas los antibióticos».

«Ahora no puedo trabajar -continuó- ¿A quien le paso la boleta? Me faltan curaciones en el hospital y consulta con el cirujano, que hago este miércoles. ¿Quién me paga todo esto?».

