Pringles: Detectaron un murciélago con rabia en el sector quintas

La rabia es una enfermedad infecciosa mortal que afecta a los mamíferos domésticos y salvajes, incluyendo al hombre; donde el contagio se produce, principalmente, por el contacto con saliva a través de mordeduras provenientes de animales enfermos.

Vera Barrantes, veterinaria al frente de Zoonosis del Municipio de Coronel Pringles, recordó las medidas y precauciones a tener en cuenta debido al hallazgo de un murciélago que dio positivo a análisis de rabia.

Al respecto indicó: «El día miércoles, el Centro de Zoonosis de Avellaneda nos informó el caso de un murciélago, que habíamos enviado para su análisis, el cual dio positivo a rabia, enfermedad viral de transmisión zoonótica que puede prevenirse con una vacunación».

La primera medida obligatoria a implementar será «una vacunación en foco, que abarca 200 metros a la redonda del lugar donde se encontró el caso positivo, que en este caso en una casa ubicada en sección quintas lo cual no sería muy complicado porque son pocas las viviendas en esa zona», apuntó Barrantes.

Agregó que «se trabajará en una campaña para reforzar la vacunación antirrábica, la cual se informará cómo se implementará, teniendo en cuenta las medidas preventivas en vigencia para evitar la aglomeración de personas y respetar el distanciamiento social.

Contamos con la colaboración del Círculo de Veterinarios de Coronel Pringles, como también del Distrito 7 del Colegio de Veterinarios de la Provincia de Buenos Aires y Región Sanitaria Bahía Blanca, que son los que nos van a entregar las vacunas a partir de hoy jueves 7».

La referente de Zoonosis recomendó: «de encontrar un murciélago durante el día, recordemos que es un animal de hábitos nocturnos, arrastrándose por el piso o sin poder volar, no debemos tocarlo con las manos».

Aclaró que «no necesariamente puede tener rabia, pueda estar así por otros factores, pero es muy sugerente de que sí esté enfermo ese murciélago. Lo primero es ponerle algo encima, un balde invertido con peso arriba, para que no pueda movilizarse, evitando el contacto con el animal, sobre todo para que no nos muerda y llamar al celular de Zoonosis 2922 50 2502 para nosotros proceder al retiro del animal y el envío posterior al Centro de Zoonosis para su análisis».

Si la persona fue mordida o tomó contacto, lavarse la herida con agua y jabón y acudir al Centro Médico Asistencial más cercano para su atención y verificar si es necesario realizar un tratamiento antirrábico post-exposición.

Si la mascota (perro o gato) fue mordida por el murciélago o la mascota muerde al murciélago, comunicarse inmediatamente con Zoonosis o con su veterinario de manera inmediata y tratar de evitar el contacto con personas y animales.

La Méd. Vet. Vera Barrantes expresó que «esto no significa que cada vez que veamos un murciélago éste tenga rabia. Sabemos que es un animal con el cual hay que tener ciertas precauciones, pero sabemos que son inofensivos y que forman parte del equilibrio de un ecosistema porque son insectívoros y hasta beneficiosos en la convivencia con el ser humano».