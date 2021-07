Odontólogos de Laprida y un fuerte reclamo a IOMA por deuda millonaria

A los afiliados de IOMA de Laprida

Una verdad que duele

Desde marzo 2020 nos vimos obligados a suspender la atención de pacientes de IOMA en Laprida por indicación de FOPBA/SOLP, entidades privadas que administran los recursos que llegan desde la obra social.

Fue entonces que los odontólogos tuvimos tiempo de analizar los procesos administrativos que rigen nuestra profesión descubriendo una verdad que duele:

Por diferentes cuestiones administrativas, casi un millón de pesos no estarían disponibles por cada año, para la atención odontológica en Laprida, de los casi dos millones setecientos que se retienen y destinan para odontología.

El dinero de los afiliados de Laprida se va a otro destino.

El problema es que este dinero se les descuenta igual a los afiliados, pero se pierde en el camino, y no llega a los odontólogos que trabajamos en la localidad. Esto genera que haya menos recursos disponibles y no puedan atenderse todos los afiliados en la ciudad. Hicimos las consultas formales a IOMA y a FOPBA, y no hubo respuesta.

Por esta razón, es que NO hemos continuado.

Aproximadamente en septiembre de 2020, se nos ofreció volver a la atención, y que redujéramos de 5 a 1 las prestaciones por paciente, por mes!, lo que conlleva a un inminente conflicto entre odontólogo y el paciente, además del deterioro del accionar profesional.

Por esta razón, es que NO hemos continuado con la atención, y no encontramos, al momento, ninguna explicación lógica, ni formal por parte de IOMA / FOPBA al momento de ser consultadas.

Queremos volver a brindar la atención que nuestros pacientes se merecen, por lo que vamos a seguir insistiendo hasta que las autoridades nos escuchen y respondan este reclamo. Somos profesionales de la SALUD, no nos tomen más el pelo.

Circulo Odontológico de Laprida