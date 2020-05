¿ Nuevo billete de $5 mil en la Argentina ?

Según trascendió en las últimas horas, el Gobierno nacional, comandado por el presidente Alberto Fernández, tendría pensado lanzar un nuevo billete: el de 5000 pesos.

En este sentido, fuentes cercanas al Ejecutivo explicaron que el titular de la Casa de Moneda, Rodolfo Gabrielli, se encuentra ultimando los detalles de la emisión con el titular del Banco Central, Miguel Pesce.

Otro dato de importancia sería un eventual regreso de los personajes destacados a los billetes. Uno de los motivos principales en sacar el de $5 mil, es la inflación sufrida en los últimos meses. Cabe recordar que el 1 de diciembre de 2017, cuando entró en circulación el billete de $ 1.000 valía US$ 56. Ahora, con el dólar solidario a $ 90 y el blue a $ 120, vale US$ 11 y US$ 8,3, respectivamente. Si tomáramos el mayorista ($ 67), US$ 15.

El analista de Eco Go, Juan Paolicchi, explicó que “la dinámica inflacionaria lleva a que en tiempos de pandemia la gente demande mucho más efectivo por una cuestión precautoria. No sabe cuándo va a poder ir al banco, si va a poder salir. La gente prefiere quedarse con el efectivo en el bolsillo para enfrentar comprar futuras, entonces tiende a sacar cada vez más y más billetes y los bancos tienen que reponer cada vez más seguido y eso genera un costo no sólo para las entidades sino para la Casa de la Moneda que tiene que imprimir esa plata”.

Por el momento, -de acuerdo a los últimos datos disponibles- el grueso de las nuevas impresiones están concentradas en los billetes de $ 1.000 y salvo por los de $ 20, en la masa de billetes en circulación son los únicos que vienen aumentando su peso.