Fisher: «En Laprida hoy la gente siente previsibilidad y eso no pasa en otros distritos»

Alfredo Fisher trabaja en un nuevo ámbito de la legislatura bonaerense, extraña la función de intendente, aunque lo fortalece y reconforta el alto estándar y valoración en la que se halla la gestión Laprida en espacios del gobierno bonaerense.

Mate de por medio en el bloque de concejales peronistas, destacó entre otros temas que desde el gobierno provincial está la predisposición de atender a todos los intendentes, aunque fue crítico sobre la situación que quedó la provincia. “Vas al ministerio y no te volves con 20 cuadras de asfalto y 50 viviendas, volves con la situación que la Gobernadora Vidal no pagó los proveedores en los últimos seis meses y hay 6000 millones de pesos de deuda en IOMA y otros 6000 millones de pesos de proveedores en Salud y así, hay que acomodar muchas cosas antes de poder conseguir recursos provinciales para cada uno de los municipios.

En medio de muchas dificultades y con carencias supremas hay una voluntad de toda la sociedad bonaerense de salir adelante”, expresó.

¿Cómo funciona el corazón a la hora de dar respuestas a Laprida ante tanta demanda de los demás distritos?

En principio somos un ámbito de gestión de Pablo Torres y de los intendentes que tienen voluntad de acercar un pedido pero, conociendo como conocemos la realidad lapridense estamos a disposición pero sí creo tenemos la posibilidad de compartir la experiencia Laprida con muchos intendentes que han repetido mandatos y no de nuestro propio partido que quieren innovar y miran el Instituto de la Vivienda donde se construyen en este momento cuando no se construyen en provincia y nación, el tratamiento de los residuos y la administración del agua en términos municipales.

¿Cómo ve la gestión de Pablo Torres?

Tengo una mirada demasiado parcial pero está claro que estoy hablando como si fuera mi gobierno se ve continuidad y siento que la sociedad cuando habla del gobierno municipal lo hace como que fuera el mismo gobierno y eso es positivo con esa sensación de previsibilidad que tiene el gobierno lapridense y eso es notable al punto de compararlo con otros distritos donde hay gobiernos de mucho tiempo y sin embargo las decisiones que vaya a tomar en distintos lugares de la provincia no son previsibles y la gente no sabe lo que va a pasar y en el ámbito local existe esa previsibilidad y eso me parece central.

¿ Como ha ido este mes y medio de gestión en el senado ?

Este inicio del gobierno de Kiciloff ha estado signado por mucha actividad, casi redunda decirlo, pero la provincia está muy complicada después de la ex gobernadora Vidal y quedó mucho peor que en el 2015 y eso hay arreglarlo.

La sociedad eligió a Kiciloff para esto y uno de los principales problemas que tenemos todos los bonaerenses es la gran deuda y en ese sentido el gobernador puso manos a la obra y las leyes que se trataron de emergencia muy debatida al igual que la Fiscal e impositiva y hay una serie de iniciativas que tienen que ver con la provincia que se imagina Axel Kiciloff luego de poder encarrilar el peso de la deuda que tenemos.

¿ Qué rol cumple para esas negociaciones con la oposición en materia de leyes y emergencias que se han generado en este tiempo ?

Me siento honrado por la confianza que han brindado el gobernador y la vice gobernadora Magario. A las claras está el hecho del rol que ocupo como vicepresidente primero y me pone en un lugar de mucho compromiso y responsabilidad y en el debate parlamentario me han asignado un rol de confianza y pienso trabajar mucho para honrarlo. En la cámara de senadores estamos con una minoría notoria, (26 de Cambiemos contra 20 del oficialismo) y eso hace las cosas bastante difíciles y sacar una ley conflictiva como la fiscal e impositiva requirió de mucha negociación, pero estoy contento de hacer lo que me gusta.

Comenzó el recorrido de la sexta sección. ¿con qué foto se quedó?

La ciudadanía del sur de la provincia votó en mucho menos proporción nuestra oferta política y eso no se lo podemos adjudicar a Clarín o la oposición, es una carencia de nuestra fuerza política y me cuento como responsable, porque no llegamos de la misma manera al ciudadano del sur bonaerense que al del conurbano y eso se nota como fueron las diferentes elecciones en distritos donde había gobiernos peronistas y donde no lo había.

El compromiso ahora es empatizar con las mayorías de estos distritos que la están pasando mal caso Púan uno de los de peor perfil de la provincia, igual que Chacabuco y sin embargo el oficialismo logra repetir su mandato con números importantes y por ahí pasa que nuestra fuerza política no tuvo la capacidad y voluntad de empatizar con esa sociedad.

También estamos trabajando con la corporación del riego del sur bonaerense que son 110 mil hectáreas, los problemas del amparo de la Ley del Sudoeste y patagónica y las problemáticas de los puertos que están para servir los intereses de las grandes corporaciones y no tributan.

Si bien estos cuatro años fueron muy muy malos, tampoco podemos quitarnos en sayo de lo que pasó antes y el peronismo tuvo responsabilidad en la provincia durante muchos años.

