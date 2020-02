Daniela Policano «dejó la función pública pero no mi vocación política ni mi compromiso militante con este proyecto»

Daniela Policano presentó su renuncia y dejará de ser Secretaria de Gobierno del Municipio de Laprida el próximo 1 de marzo. El anuncio realizado esta mañana sorprendió a propios y extraños y la decisión se debe a «razones estrictamente personales, del orden familiar»

Luego agregaba «La Secretaría de Gobierno es un lugar que necesita el 100% de la disposición horaria, necesita al máximo el cuerpo, la mente y el corazón de quien, la circunstancia hace que no pueda brindar eso»

«Quiero agradecer a los medios por el respeto, a toda la comunidad de Laprida por el cariño, el afecto que me demuestraen en la calle, en las redes, a los empleados municipales, al cuerpo legislativo principalmente a nuestro bloque, a directores y directoras por el apoyo, a Fisher porque me permitió también ser parte de su equipo, felicitar a Nico que hará una gran gestión y sobre todo agradecer a nuestro conductor, líder e intendente Pablo, por su confianza, cariño y respeto, dejo la gestión pero no dejó mi vocación política ni compromiso militante, seguiré participando y siendo parte de este equipo como ciudadana que cree en este proyecto y en estos dirigentes como en este líder y conductor porque lo veo trabajando diariamente y se lo que tiene para ofrecerle a la comunidad» expresaba visiblemente emocionada Daniela Policano.

Al ser consultaba sino se manejo la posibilidad de una licencia la titular del área de Gobierno mencionaba «es una posibilidad que me dió el Intendente pero consideré que no debía aceptarla, no la acepte, es un lugar que necesita estar al lado del Intendente, es una de las Secretarías con más cargas que tiene seis direcciones y no me parecía ni ético, ni profesional ni responsable aceptar una licencia porque es un espacio que tenes que estar al 100%, estamos iniciando una gestión que en estos 2 meses trabajamos mucho con decisiones políticas de nuestro intendente en beneficio de la calidad de vida de nuestros vecinos, de la comunidad, la realidad es que no acepte la posibilidad de la licencia».

Quiero felicitar a Nicolás Di filippo, quien me sucederá en la Secretaría, y transmitirle mi apoyo y respeto. Y por último y principalmente, quiero agradecer a nuestro conductor, a nuestro intendente municipal Pablo J. Torres. Gracias Pablo por el cariño, el respeto y la confianza! Seguiré perteneciendo a este equipo como ciudadana lapridense y militante que cree en este proyecto, cree en estos dirigentes y cree en vos como líder y conductor! Dejo la gestión, pero mantendré intacta mi vocación política y mi compromiso militante.