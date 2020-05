Cuestionamiento de compras a proveedores con venta casi exclusiva al Municipio

El presidente del bloque de concejales del Pro, Mauro Estrabeau en la sesión de Rendición de Cuentas del 2019 en sus diferentes intervenciones hizo mención a “Proveedores no competitivos” vinculándolos al hecho de que sólo le han facturado al Municipio en los últimos meses o años y en el detalle haciendo hincapié a algún caso a nivel local y un par de otras ciudades.

Esta consideración de que no se cuida el recurso del municipio al contratar este tipo de proveedores fue uno de los argumentos para no aprobar la rendición del año pasado por parte del interbloque de Juntos por el Cambio, haciendo mucho hincapié en la productora que acerca los espectáculos al municipio desde hace varios años, al recibir la respuesta del oficialismo indicaba “lo que criticamos es que se contrata a un proveedor no competitivo y no se cuida el recurso porque estos mismos artistas con otro proveedor más competitivo en el mercado al bolsillo del vecino lapridense le salía más barato y cuando no hay argumentos se desvía la discusión”

En su intervención hizo hincapié en la repetición de proveedores, que por sus números de facturas tienen prácticamente como único cliente a la Municipalidad de Laprida, tanto locales como de otras ciudades y en la mayoría de los casos sin otro presupuesto adjunto “al menos en las órdenes que alcance a controlar” expresaba el concejal.

En la primera parte hacía mención sobre “una empresa local de productos de cemento, asbestos, yeso facturó 1.205.091 pesos, emitió 34 facturas al año, el 99% fueron realizadas al municipio, que pasa con este proveedor”, preguntándose “no tiene otro cliente? es competitivo?” para luego también remarcar que esto se repetía en otros proveedores y que observaba además “errores de cargas en los números de facturas, que no son aislados sino reiterados”

Por esta misma causa hizo hincapié en otros proveedores de otra localidad “esto es más llamativo” indicando la situación en el caso de un proveedor de Olavarría (Mentasti) con facturas correlativas al municipio, también otro proveedor de Trenque Lauquen (proveedor de equipos de seguridad) con todas las facturas al municipio, y de un ingeniero extranjero por citar algunos, para luego un pormenorizado detalle de contrataciones y facturaciones vinculados a una productora de espectáculos de Buenos Aires.

El concejal Estrabeau hizo hincapié en el proveedor que habitualmente contrata el municipio para la llegada de artistas a espectáculos públicos, “tenemos que analizar estas cuestiones porque hablamos del dinero de los lapridenses y una de nuestras funciones es controlar que se use de una manera más eficiente posible y el gasto o inversión sea a valores razonables y competitivos y si alguien solamente le factura al municipio es porque ese proveedor no es barato” y al entrar en detalle propios de este proveedor Punto AR, con domicilio en Buenos Aires que trae los artistas a Laprida decía “en 2019 le facturó al municipio 3.265.717, emitió como máximo 12 facturas (enero a septiembre), de las cuales 10 fueron para el municipio, ahí es donde vemos que la competitividad de un proveedor que no le vende a nadie no debe ser muy bueno el precio”.

Para reforzar el tema de la no competividad de este proveedor mencionó que desde diciembre del 2016 a la actualidad emitió 35 facturas de las cuales la mayoría fueron realizadas al Municipio y “al ingresar en su red social de Facebook que la última publicación es del año 2018, el último año no hizo ninguna publicación sin embargo el municipio le factura más de 3 millones de pesos, porque se subcontrata o terceriza a alguien que a su vez va a hacer otro contrato para traer los artistas, lo que nos hace suponer que el recurso público no se está cuidando”.

RESPUESTA DEL OFICIALISMO

Marisol Montero Bertolotto Karen Lestarpe

La concejal Marisol Montero Bertolotto, presidente del bloque Frente de Todos, respondía a Estrabeau expresando “nosotros creemos que debemos hacer inversiones en cultura y en deporte, hay una decisión política de llevar la cultura a todos y todas sin dejar de atender otras demandas de los lapridenses” para luego hacer comparaciones con el gobierno provincial de Vidal. “Es una decisión política del ex intendente Fisher de invertir en shows de primer nivel para los lapridenses y que vamos a seguir apoyando este tipo de espectáculos de primer nivel para todos y todas”.

Por su parte la concejal Karen Lestarpe también en referencia a este tema agregaba “esta sesión nos muestra las concepciones políticas que nos sostienen, en esas cuestiones de esparcimiento se invirtió el 0,46% del presupuesto y no se desatendió nada, que es lo que molesta ? que se traigan artistas para esas actividades y que sean de libre acceso para todos y todas.»

CONFIDENCIALIDAD

El concejal además expresaba que vinculado a este mismo proveedor de espectáculos artísticos se encontró en los contrato una clausula que convenía guardar confidencialidad sobre los términos del mismo, “Esto llamó mi atención porque tratándose de la administración pública al contratar un artista tenga una clausula de este tipo” pidiendo si podían explicarle antes de continuar con el tema. La respuesta llegó desde el presidente del Concejo Deliberante Marcelo Dascón “cuando se contrata un artista mandan un contrato proforma, de hecho no hay confidencialidad para nosotros, usted lo está leyendo y todos los lapridenses escuchando, no hay una reserva de nuestro lado ni ocultamiento de contratación ni de monto, es un requisito del artista y como responsables que somos lo damos a publicidad como corresponde”.