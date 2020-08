Covid: se confirmaron positivos en personal de salud pública y geriátrico privado

En el encuentro con la prensa de integrantes del Comité de Seguimiento de Covid-19 realizado en el SUM de la Secretaría de Seguridad se mencionaba la necesidad del doble cuidado que se debe tener por parte de aquellos considerados esenciales en esta pandemia, reflexión lanzada por el Intendente Municipal ante la aparición de policias y enfermeros en los listados de los espacios donde se habrían focalizado los actuales contagios del brote de Covid en el distrito.

Entre los nuevos hisopados hay un personal de salud que dio positivo y que estamos investigando el nexo mencionando el Dr. Andreatta que el mismo en un principio «sería externo, y dentro de esa cuestión surge un nuevo caso en estudio vinculado a la salud pública».

En referencia al cuidado de los vecinos y del personal esencial se mencionaba desde al área de salud «Lo que cuesta es trabajar en ese concepto de cuidarse, en algún momento puede haber un relajamiento, es díficil mantener la atención tantos días en la relación personal, y ahí es donde se bajan las defensas en cuanto al cuidado».

También se confirmaba la positividad en las últimas horas de un personal de salud que trabaja en un geriátrico local «tenemos la tranquilidad de saber desde dos puntos de vista, uno que no había estado en las últimas 48 horas concurriendo a su lugar de trabajo y el otro que el mismo geriátrico ha aislado a quienes trabajaban junto a esta persona y resolvió realizar el hisopado a estas personas, no habiendo ningún abuelo afectado y a través del personal profesional del lugar realizaremos un detectar con todos los abuelos como para ver como están en cuanto a síntomas sabiendo que en estos espacios se esta trabajando con normas del Ministerio y PAMI, estando todos los espacios sectorizados que llegado el caso no tengamos tantas consecuencias en los geriatricos»