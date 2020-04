Comunidad: Una vecina sufre el envenamiento de sus gatos

Hoy por la mañana fue un dia muy triste para nuestra familia porque cuando salimos de casa, nos encontramos con uno de nuestros gatos muerto en la puerta. A los minutos encontramos otro de los gatos más querido de casa, Cachito, que es Siamés, también muerto! Y una de las gata (la mamá de todos ellos) y un gatito de dos meses a punto de morirse, perdiendo sus pasos al querer caminar y con mucha dificultad para respirar, ahogados, con una terrible secreción!!

Estos pobres animales, indefensos, fueron ENVENENADOS CON VENENO EXCLUSIVO PARA GATOS EN LA MADRUGADA DE HOY EN M.MORENO 1137!

Ahora, quien puede estar tan mal de la cabeza, de corazón y de alma para hacer una cosa semejante?? Que impotencia que haya gente tan CRIMINAL. Porqué no viniste a golpearnos la puerta y a decirnos si te molestaban?? Nosotros nos podemos defender, pero un animal indefenso no!!!

Nos ponemos a pensar que nos está pasando como sociedad, como personas, porque hay gente tan mala, inconsciente y egoísta, como la/las personas que hicieron semejante asesinato!

Espero que ahora, aunque sea, no puedas apoyar la cabeza en la almohada y dormir tranquilo, porqué lo que hicieron o hiciste fue de un ASESINATO, UN CRÍMEN.

Ojala podamos encontrar el/a o los/as responsables.

Ayudamos a difundir. Muchas Gracias!

Familia Córdoba.

(Noelia Córdoba DNI 30019153).