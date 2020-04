Charla virtual sobre manejo de pastoreo

Más allá de las excepciones por trabajo, en la medida de lo posible el campo también cumple con la cuarentena. Y esto se ve reflejado en nuevas maneras de comunicarse, como las cada vez más frecuentes videoconferencias por la plataforma Zoom.

Ese es el caso de la charla virtual gratuita que tendrá lugar el jueves 9 a partir de las 10hs, sobre «Experiencias Prácticas en Manejo del Pastoreo en Forrajeras Templadas», organizada por la agencia de extensión de INTA Azul, y a cargo del ingeniero agrónomo Francisco Caldentey.

Caldentey es integrante del equipo de INTA de esa localidad, y docente en la facultad de agronomía. Por cuestiones técnicas, los cupos son limitados (la plataforma admite un máximo de 100 usuarios por sesión), por lo cual la charla requiere de inscripción previa. La misma puede realizarse por correo electrónico a la dirección figliuolo.agustin @ inta.gob.ar, desde la cual se brindarán mayores detalles y se enviará la identificación y contraseña para ingresar a la charla.

Los organizadores informaron también que la conferencia será grabada, por lo cual quien no pueda participar de la misma podrá luego acceder a los contenidos via on line.