Caso Jessi: marcha frente a la Ayudantía Fiscal de Laprida

En su red social de Facebook, Jesica Carrizo, una joven mujer vecina de nuestro medio relató la situación por la cual está atravesando como víctima de violencia de género y con párrafos cercanos a la desesperación de ser víctima, – que también afecta a sus dos hijos- , involucró a través de su relato al padre de los pequeños, Rubén Salvatierra. Su reclamo apunta a la lentitud de la justicia para darle respuestas “no entendiendo que se trata de una situación de emergencia”. Esto movilizó ayer espontáneamente a unas 50 mujeres frente a la sede de la Ayudantía Fiscal del Dr. Alejandro Braga que durante un largo rato con cánticos y ollas en mano se hicieron escuchar y pidieron la renuncia del funcionario “por incompetente”, se escuchó.

Conviene indicar que minutos después de las 10 de la mañana llegó la joven y fue recibida por el letrado, permaneciendo por espacio de más de una hora en el interior de la dependencia.

Este relato pormenorizado de Jesica refleja hechos de violencia hacia su persona delante de sus hijos (uso de arma blanca) y daños en su vivienda, así como violación de la medida perimetral, corte de la tobillera por parte del agresor, hechos que se potenció en las redes. Ante el anuncio y convocatoria de una marcha hacia la fiscalía en la mañana de ayer, las manifestantes consideraron llamativo que desde el Juzgado N° 2 del Dr. Villamarín se ordenara la aprehensión del agresor.

Para esto la joven acentuó sus quejas “que nadie hizo nada” mencionando incluso: “La policía encontró el arma blanca y sangre dentro de mi casa. Y nadie hizo nada. Le pusieron una tobillera para que no se acerque a mí y violó la restricción arrancándose la tobillera delante de la policía y resistiéndose a ser aprehendido”, agregando además que estuvo unas horas detenido en la noche del 24 y los jueces le otorgaron la libertad, otorgándole una nueva tobillera y haciendo custodia a mi persona y cada una hora haciéndome firmar un cuadernito”, expresa en su publicación que sumó más de 300 comentarios.

Paola una de las mujeres auto convocadas relataba que esto surgió por empatía y acompañarla a Jesica y decidimos venir acá porque es el lugar donde «han hecho las cosas mal todo este tiempo y no han laburado en lo que tenían que laburar»

Marcó como casualidad la detención y el llamado del magistrado a la joven, pero consideró » que no está todo el proceso culminado», dijo.

Aclaró en otro pasaje que la movilización no era sólo por Jessi sino por «todas las mujeres y las causas que están sin trabajar en este Ayudantía, pedimos que se revea esta situación y que los que tienen que laburar se pongan a hacerlo».

«Hoy pedimos por ella y por esas mujeres que hoy no se animaron a venir y no se animan a publicar por las redes y que sabemos que hay otras situaciones que ocurren en Laprida y pedimos que se sumen y acompañen y la gente que es inoperante que renuncie sino sabe hacer lo que tiene que hacer», insistió.

Las cosas no se hicieron bien. Había muchos elementos para que todo lo que contó Jessi en su cuenta no sucediera, sin embargo sucedió, hoy la tenemos viva, pero podríamos no estar refiriéndonos a esto».

La madre de Jesica pidió justicia por ella, «por mi hija y por muchas mujeres más», remarcando que su hija vive este proceso cuidándose y está viviendo horas muy difíciles.

Claudia dejó que no es la primera vez que ocurre esto, que se tenga que viralizar tanto en redes o en una marcha. Ayer a las siete de la tarde sale la detención cuando no le aseguraban la misma. Hoy por ella y mañana por otra mujer».