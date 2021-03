Beltrán «que raro será no verte, que seas feliz, sos buena gente»

Marcelo Beltrán, qué raro será no verte, no encontrarte ante cada acontecimiento de la ciudad, que diferente serán las coberturas de noticias, de las conferencias desde este lunes, sin tus historias en las previas o post notas.

Desde mediados de diciembre del 93 que nos cruzamos periodísticamente por primera vez, vos con algunos años ya como periodista en la ciudad, por entonces junto a Roberto; en mi caso regresando a la querida Laprida para desarrollarme profesionalmente e iniciar mi camino en el Periodismo luego haberme recibido, para hacerlo en ese entonces en CTL (Cable Televisión Laprida) junto al “Oso” –Miguel Colantonio-.

Desde entonces fueron 28 años compartidos lejos de egoísmos, lejos de celos periodísticos, lejos de las competencias por las primicias, pero muy cerca desde el trabajo, siempre tendiendo nuestras manos y así fue hasta este domingo y no tengo dudas así seguirá siendo en la vida porque esta hermosa profesión nos lleno de anécdotas, de historias pero nos enriqueció como personas y permitió conocernos y saber que más allá del periodismo cuando nos necesitemos en la vida ahí estaremos, sin importar la noticia o el momento.

Nos alegramos con los logros personales y periodísticos de cada uno, nos entristecimos con los malos momentos que en la vida o en la profesión debimos enfrentar, y en este momento desde LapridaWeb un medio con el que colaboraste siempre como también lo hiciste con Magazine Deportivo o con Semanario Visión o con mi viejo Miguel, te deseo lo mejor en la nueva etapa de tu vida, no voy a hacer mención a tus cualidades como PERIODISTA, no hace falta todos los lapridenses las conocemos y valoramos, quiero rescatar el GRAN TIPO que la vida me dio la oportunidad de conocer, disfruta de tu familia, disfruta de tus maravillosos hijos, SE FELIZ en lo que emprendas porque eso es lo que merece la BUENA GENTE.