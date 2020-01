Asaltos en Necochea: policia lapridense que trabaja en DDI Olavarría es uno de los imputados

El oficial inspector Martín Ezequiel Lencina, aprehendido el viernes acusado de una serie de robos en Necochea, prestó declaración indagatoria ante el Fiscal de la causa y negó su responsabilidad en los hechos señalando que en ese momento no se hallaba presente en el lugar y aportó el nombre de una persona para demostrar su inocencia.

De todas formas el Juez de Garantías Aldo Rau convirtió la aprehensión en detención bajo los cargos de “robo doblemente calificado por poblado y banda, agravado por el uso de arma de fuego y por la calidad de funcionario policial”.

Sobre los efectivos policiales que cumplían funciones en la SUBDDI Olavarría y la DDI Azul voceros judiciales indicaron que los tres efectivos policiales están sospechados de ser parte de la banda de asaltantes. Aunque en esta etapa de la investigación todavía no existen pruebas para solicitar detenciones, aunque se encuentran formalmente imputados.

Es así incluso que, tras la intervención del área de Asuntos Internos, se dispuso el retiro de sus armas reglamentarias y el cese de servicio en los lugares que tenían asignados para cumplir funciones.

La fiscalía de Delitos Complejos cuenta con los teléfonos celulares de los investigados a la espera de obtener autorización para su análisis, incluida la apertura de antenas de telefonía móvil para determinar cuál era la ubicación de esos aparatos la noche en que se cometieron los robos a mano armada.

Los imputados, no detenidos, son el Sargento Juan Santiago Coria, de la SUBDDI Olavarría, el Subteniente Mauricio Alfano de la DDI Azul y el Oficial Inspector Esteban Lezcano también de la DDI Azul. Estos tres se encontraban en Necochea como refuerzo del Operativo Sol cumpliendo funciones en la Comisaría Tercera.

LOS HECHOS INVESTIGADOS

La Justicia de Necochea investiga por estas horas una serie de asaltos ocurridos en la localidad, particularmente, en Arena Verdes. En el marco de la investigación un olavarriense, efectivo de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, se encuentra implicado al tiempo que otro, proveniente del Conurbano, ya fue aprehendido.

En la investigación hay más efectivos policiales mencionados.

En principio a las ordenes del Fiscal de Delitos Complejos Carlos Larrarte efectivos de la Sub Delegación de la DDI de Lobería y la DDI de Necochea avanzaron en la aprehensión de un efectivo de la Policía Bonaerense y la imputación de otros cuatro.

Fue así que este viernes se llevó adelante un allanamiento en un hotel de la ciudad balnearia. Allí se procedió al secuestró de 40 mil pesos, una pistola de aire comprimido, chalecos de diverso tipo, uniformes y hasta una peluca. También se incautaron teléfonos celulares, calzado y escasa cantidad de dosis de cocaína en bochitas.

Fue allí que se produjo la aprehensión del oficial inspector de policía Martín Ezequiel Lencina, numerario de la DDI de José C Paz que al momento de los asaltos estaba afectado la prevención de delitos en el Balneario Arenas Vedes.

Por los mismos asaltos tres policías, uno de ellos de Olavarría, afectado al Operativo Sol son investigados. Se allanó el camping que alquilan pero no se registraron secuestros; aunque se dispuso el retiro de las armas reglamentarias y sus teléfonos celulares. De acuerdo a fuentes periodísticas de Necochea el policía olavarriense prestaría servicios en la Sub DDI de Olavarría, aunque la versión no fue confirmada oficialmente. Tampoco se pudo ventilar hasta ahora la identidad del funcionario policial.

Fuente: https://enlineanoticias.com.ar/