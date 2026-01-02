En enero, se disparan las tarifas de luz y gas

La quita de subsidios afecta a mas de 7 millones y medio de usuarios

El Gobierno oficializó este viernes el nuevo esquema de tarifas que elimina la totalidad de subsidios para la mayoría de los usuarios de luz y gas. La medida afectará a más de 7 millones y medio de hogares en todo el país. Solo en enero el aumento rondaría entre el 20 y el 36 por ciento para energía eléctrica, dependiendo de los consumos, y entre el 10 y el 54 por ciento en gas, sobre facturas que en los dos años de gobierno de Milei treparon 339 y 709 por ciento, respectivamente. La situación es aún más crítica porque se expande a todos los sectores sociales y recae sobre quienes tienen menor poder adquisitivo: se restringe el acceso a la tarifa social, que antes se calculaba en base a un solo ingreso y ahora se amplía a todo el grupo familiar; se reemplazó el precio diferencial de cada unidad de garrafa, por un subsidio de manera directa que equivale solo a media garrafa por mes y se pagará tarifa plena cuando se supere el tope reducido de consumo subsidiado.

“Las facturas promedio van a ser de 60 a 70 mil pesos de mínima y de ahí para arriba. ¿Cuánto más? Dependerá de lo que consuman. Por quita de subsidio tendrán un incremento mensual y por el fondo fiduciario para hacer obras, otro. Todos obsequios que el actual gobierno le entregó a las energéticas”, explicó a Página/12 Osvaldo Bassano, director de la Asociación de Defensa de los Derechos de los Usuarios y Consumidores (Aducc).

De acuerdo a las distintas entidades en defensa de los consumidores consultadas por este diario,

El millón de BTU (unidad de medida) debería valer unos 2.3 dólares y a los usuarios se les cobra entre 40, 50 y hasta 60 dólares.

El megavatio vale menos de 20 dólares y en las facturas llega a 80 y hasta casi 100 dólares.

“El 60 por ciento de la generación de energía eléctrica se hace con gas, entonces estamos pagando precios internacionales por commodities como el gas y petróleo que sacamos de la Patagonia. Y las empresas tienen además otra ventaja con la gestión de los libertarios: no les van a cobrar el 100 por ciento de las multas por cortes de energía eléctrica”, agregó Bassano.

A los incrementos por quita de subsidios, “hay que agregarle los aumentos mensuales que, últimamente, estuvieron por encima de la inflación y no van a cesar: +3 por ciento”, advirtió a Página/12 Fernanda Lacey, abogada de la Unión de Usuarios y Consumidores.

Los hogares dejarán de clasificarse por ingresos bajos, medios y altos y pasarán a dividirse entre los con y sin subsidios. Los únicos beneficiarios activos serán quienes cobren hasta tres Canastas Básicas Totales (CBT) mensuales, alrededor de 3.77 millones de pesos. La decisión afecta a usuarios de ingresos medios que perderán el beneficio, ya que antes el tope máximo era de 3.5 CBT, unos 4.4 millones de pesos.

Luz

En las facturas de luz se fijará un tope de consumo de 300 kWh para algunos meses y de 150 kWh para otros. “Hay un descenso en la cobertura de kWh que es muy notorio, por lo tanto la ecuación es muy difícil pero el incremento va a ser importante”, detalló Lacey.

Hasta ese nivel de consumo los usuarios con subsidio tendrán una bonificación del 50 por ciento en sus facturas. Por encima de esos máximos, se les cobrará con precio de tarifa plena.

La modificación de los topes va a “disparar muchísimo las tarifas porque aún quienes reciban el subsidio, se verán perjudicadas porque se redujo la cantidad de consumo subsidiado y también tendrán que pagar más. Estamos hablando de familias de cuatro integrantes cuyos ingresos no llegan a cubrir las tres canastas básicas”, remarca.

Por otro lado, las facturas de gas natural, gas propano indiluido por redes y electricidad tendrán una bonificación extra durante el primer año, para que el aumento sea más gradual. Ese descuento extra será del 25 por ciento en enero e irá descendiendo con el correr de los meses.

El precio final del m3 que paga el usuario, tiene tres componentes: el Gas PIST -el que compra NATURGY-, la remuneración al transportista y a NATURGY. De acuerdo al último cuadro tarifario estaba en 165,31 pesos. “Con 25 por ciento de descuento queda en 123,98 pesos. Si le sumamos 64.54 pesos de transporte y distribución queda en 188,52 pesos. Antes valía 122,21 pesos, lo que da un aumento del 54,5 por ciento”, señaló a Página/12 Pedro Bussetti, presidente de Defensa de Usuarios y Consumidores (Deuco).

El cálculo depende del consumo, “pero quienes utilicen más de 300 kw o 100 mts cúbicos mensuales tendrían un 10 a 15 por ciento más aparte de los incrementos habituales. En la actualidad, con las irregularidades de las facturas de Edesur llegan boletas de entre 150 y 200 mil pesos. ¿Se imaginan ahora con el tope de consumo a cuánto se van a disparar esos montos?”, se preguntó Bassano.

Gas

En cuanto al gas, el subsidio del 50 por ciento se aplicará solo entre abril y septiembre, los meses en los que el consumo residencial aumenta exponencialmente por el frío. El resto del año, todos los usuarios pagarán la tarifa plena (3,80 dólares por millón de BTU).

“Aunque el consumo sea de 150 kWh los meses que cubre el subsidio, si gastás 250, los 100 kWh restantes van a salir más del doble de lo que costaron los primeros. Creemos que ese porcentaje extra que van a asignar para quienes estén dentro de las 3.5 canastas básicas tiene como objetivo amortiguar las subas de los primeros meses que serían impagables. El resto sentirá el impacto de lleno”.