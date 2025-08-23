Atletismo: bronce para Zoe Larios en el Nacional U16 en Córdoba

El 26° Campeonato Nacional U16 de atletismo se esta llevando a cabo en Córdoba los días 23 y 24 de agosto de 2025, con competencias en diversas disciplinas para atletas de entre 14 y 15 años y entre los participantes se encuentra la atleta lapridense Zoe Larios.

Hoy nuestra atleta Zoe Larios, en su debut a nivel nacional en este Campeonato Argentino de la categoría U16, obtuvo un excelente 3er lugar en la prueba de 2400 metros llanos con un tiempo de 8´ 51″ 45/100 y se ubicó detrás de las atletas Zoe Gorski (Federación Metropolitana) y Maia Kiara Moni (Chubut), quienes fueron primera y segunda respectivamente.