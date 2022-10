Bonaerenses: oro y bronce en el primer día de actividad para Laprida

Atletismo especial: Ariel Gancedo 5º puesto en (80mts); Ayelén Sampayo en Bala termino 5ta; Milagros Herrara 14ª en salto en largo; Alejo Castro 5º en Natación

En Fútbol Especial los lapridenses vencieron categorícamente a Hipólito Irigoyen por 4 a 1.

Hockey masculino sub 14 perdió ante Olavarría por 5 a 0, mientras que el sub 18 le ganó 6 a 0 a Bahía Blanca.

Fútbol 5 femenino: el sub 16 ganó 7 a 0 a General Guido y el sub 18 empató 2 a 2 con General Pinto.

Fútbol 11 masculino: el sub 14 perdió 4 a 1 ante Ayacucho y el sub 16 cayó ante Dolores por 1 a 0.

Cestobol en sub 17 ganaron por 50 a 20 ante La Plata y en sub 14 derrotaron a San Fernando por 100 a 16. El equipo de 3 vs 3 sub 18 ganaron el primer partido ante La Matanza y cayeron ante Necochea por 26 a 12.