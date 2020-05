Ya está en línea el sitio web Paseo Comercial Laprida

El Gobierno Municipal presentó en la mañana del viernes 30 de abril, el sitio web Paseo Comercial Laprida, haciéndolo a través del Secretario de Hacienda Fernando Vecini quien fue acompañado por los Directores de Modernización y Producción, Lic. Fernando Fernández y Aldo Rodríguez respectivamente.

El titular de la cartera de Hacienda puntualizaba “es un paseo comercial virtual, una herramienta a disposición de lapridenses y comerciantes es una idea que venimos trabajando desde el año pasado con la Cámara Comercial y en ese momento daba cierta respuesta a la venta on line y con la aparición de la pandemia la pusimos nuevamente en agenda y en este mes pudimos terminar de desarrollarla”!

www.laprida.gov.ar/paseocomercial es un sitio dinámico y en permanente construcción por lo que aquellos comerciantes, prestadores de servicios que quieran formar parte del sitio pueden comunicarse al número 2284-633909, y serán incorporados; y de esta forma pasarán a formar parte de este espacio que pretende contribuir al desarrollo y fomento del comercio local, más aún en estos días en que la emergencia sanitaria a afectado su normal funcionamiento, se indica desde el Gobierno Municipal

En otro pasaje de la entrevista Vecini indicaba “esto no soluciona el problema de la venta on line, ahora debemos trabajar con los comerciantes que tienen mayor dificultad para desarrollar la venta on line y desde las áreas de Modernización y Producción brindaremos el apoyo necesario para que puedan desarrollarlo”

El Director de Producción Aldo Rodríguez mencionaba “vamos a seguir trabajando en esta página asesorando a aquellos comercios que por ahí no tienen acceso a todas las herramientas digitales para trabajar y es importante que los comercios puedan capitalizar para que cuando termine la pandemia siga siendo una herramienta utilizable”

Desde al área de Modernización se agregaba “esta vidriera está enmarcada en el plan estratégico de prevención del coronavirus, esta es la primera fase con inscripción gratuita y a futuro tenemos planificada una fase más que es poder realizar compras on line en la plataforma y que los vecinos puedan pagar desde su casa”.

La cantidad de comercios inscriptos en el inicio del portal alcanza a los 183 comercios sobre algo más de 300 que hay en la ciudad “tenemos expectativa y esperamos que sea un éxito” finalizaba expresado el contador Vecini.