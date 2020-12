Violencia de Género: fuerte pedido de ayuda y reclamo a la justicia

En su red social de facebook, una jóven mujer vecina de nuestro medio relató la situación por la cual está atravesando como víctima de violencia de género y que también afecta a sus dos hijos, e involucra a través de su relato al padre de los pequeños. Su reclamo apunta a la lentitud de la justicia para darle respuestas no entendiendo que se trata de una situación de emergencia.

En su relato manifestaba la necesidad de hacer pública la situación «ya que la justicia no actúa con rapidez como la víctima lo necesita, esta persona, padre de mis hijos nos está haciendo sufrir desde hace varios meses muchas situaciones de violencia» mencionando la rotura de la vivienda y una constante violencia hacía ella y sus hijos «llegó a intentar matarme entrando a mi casa violando la perimetral y tirando varias puñaladas a mi persona golpeándome y apuntando a mi cuello causandome lesiones mientras mis hijos estaban dentro viendo todo» indicaba la joven en su exposición en las redes sociales en un desgarrador relato.

Las quejas sobre que nadie hizo nada las deja de manifiesto en su publicación incluso mencionando «La policía encontró el arma blanca y sangre dentro de mi casa. Y nadie hizo nada. Le pusieron una tobillera para q no se acerque a mi y violó la restricción arrancándose la tobillera delante de la policía y resistiéndose a ser aprendido» agregando que estuvo unas horas detenido en la noche del 24 y los jueces le otorgaron la libertad » otorgándole una nueva tobillera y haciendo custodia a mi persona cada una hora haciéndome firmar un cuadernito»

Posteriormente en su relato indica que a pesar de estas medidas «rompió todas mis ventanas a las cuales yo les puse rejas x seguridad como no pudo entrar fue a hacer daños»

Desde la Justicia indica que le expresan «que tienen q seguir juntando pruebas y q yo tenga paciencia» y ante la realización de una nueva denuncia «Me dan la respuesta de que el lunes me presenté en fiscalía para hacer descargo xq no estoy conforme con lo q me ofrecen y q desde la fiscalía de Olavarría van a ponerme una custodia fija para mí y el juzgado de paz de Laprida dispone una custodia fija para él hasta el lunes q se decida q hacer con éste masculino, cuando nadie me asegura si voy a llegar a ese día».

Al finalizar el relato marca claramente su pedido de ayuda y la necesidad de que la gente comparta su publicación «Necesito q me ayuden a compartir y q ésto llegué a alguna persona q haga algo!!!, necesito no ser una más del montón y q a ninguna mujer le pase nunca mas una situación de violencia sin ser escuchada, sin ser respetada, q nadie más sea un papel más o una gota más al vaso, q todas tengamos derechos de ser libres sin sufrir ningún tipo de violencia. Tuve q llegar a las redes sociales xq la justicia «está de feria» o «están de fin de semana largo» y tienen q esperar hasta «el lunes a ver q pasa» sin darse cuenta q ésto es una emergencia»

La publicación en su face personal alcanzó más de 300 comentarios y llegó a ser compartida en más de 900 oportunidades por usuarios de las redes sociales