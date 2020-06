Vecini: «Inicié una causa penal, se me acusó de cuestiones falsas»

Laprida en las últimas horas ha tenido una intensa vida en las redes sociales y a través del envío de whatsApp audios con expresiones de personas haciendo acusaciones con expresiones acusatorias y que involucran relaciones entre funcionarios municipales y personas afectadas por el Covid-19 haciendo actividades prohibidas ante el aislamiento preventivo, social y obligatorio impuesto por el Gobierno Nacional.

Fernando Vecini, involucrado en un audio de WhassApp confirmaba esta mañana la presentación de una denuncia en la Ayudantía Fiscal «ayer tuve un día bastante malo porque se me acuso de cuestiones falsas, pase un mal momento en familia que por suerte me banca, en un momento mi hija me dijo nunca te vi llorar papá en 10 años, ser acusado de cosas que no son me duelen muchísimo, tengo una familia, dos hijas que son mi vida y una responsabilidad enorme que me dió el Intendente Torres como Secretario de Hacienda, soy parte del Comité del Covid, me dolio muchisimo lo que se dice en las redes y vía telefóno como también debo decir que un montón de gente me ha apoyado y enviado su saludo»

Ante la existencia de algunos audios que me involucran diciendo mi nombre y algunas calificaciones «inicié una causa penal en la justicia, me atendió el Dr. Braga, le pido a todos los lapridenses que nos enfoquemos a lo importante, volvimos a la fase 1, y con la misma fuerza que criticamos o cuestionamos pongamonos en positivo para apoyar a todas las familias a salir adelante» agregaba el funcionario municipal

Sobre el inicio de este tema donde podría estar Vecini contaba «creo que se desencadena en la primera salida del Intendente donde se planteo el relajamiento en la cuarentena donde se dijo que se hicieron cenas, encuentros pero fue una cuestión ejemplificativa, yo no se si hubo un asado o no, si lo hubo cada cual sane lo que hizo o no hizo»

«Se me acusa que estuve en un asado, tengo familia estoy trabajando, te parece tamaña irresponsabilidad, si lo hubiera estado asumía el error y me metía en mi casa a hacer cuarentena para no divulgar un virus, hay mucho carancheo político en una pandemia, pensé que nos iba a dejar algo como zanjar estas cuestiones de la grieta pero siempre hay gente que hace leña del árbol ca´pido, les pido a los lapridenses que no enganchen con eso, la información es la que se da desde hace 80 días a través del los funcionarios, acá no se oculta información, si alguno estuvo en infracción se hubieran tomado las medidas que había que tomar, quiero brindar tranquilidad a la comunidad y enfocarnos en lo importante» decía Vecini.

En otro momento agradecía el apoyo no sólo del Intendente sino también de sus compañeros de gabinete, vecinos, amigos y familia, «ellos me apoyaron para hacer la denuncia en la justicia y quien tenga algo que decir tendrá que decir o prueba que llevar lo tendrá que hacer formalmente ante la justicia y contra las personas que a mi me nombraron esta hecha la denuncia en la justicia»

Al terminar decía «Me solidarizo con todas las familias de las personas infectadas por el virus, desearles suerte y mucha fuerza, les paso a ellos y le podía haber pasado a cualquiera, son amistades mías y no se lo deseo a nadie»