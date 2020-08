Torres: «si no tomamos conciencia de que tenemos el virus, van a pasar cosas más graves».

La continuidad de casos positivos es un tema que preocupa a autoridades municipales y sanitarias del distrito, y a esa continuidad debemos agregarle la cantidad, con un distrito que se ha estabilizado entre los 70 y 80 casos activos, una cifra compleja de abordar desde el punto de vista sanitario teniendo en cuenta que somos algo más de 12 mil habitantes.

Luego de conocerse los 11 casos positivos esta noche en su red social el Intendente Municipal Pablo Torres manifestaba su preocupación «Ayer tuvimos varios curados, pero fueron mas los enfermos. Hoy tuvimos 9 curados, pero 11 nuevos enfermos. Analizamos los casos y nos damos cuenta que los nuevos enfermos vienen de visitas familiares, que pese a no estar permitidas se siguen realizando», dejando en evidencia que los lapridenses no estamos haciendo las cosas como corresponden y a nuestro criterio poniendo en serio peligro el servicio sanitario, hoy se indicaba la capacidad cubierta en el pabellón azul y algunas medidas que se tomarán mañana con el traslado de pacientes hacía el sector de salud mental y reacomodar los lugar de aquellos que necesitan atención médica.

En otro momento el titular del Ejecutivo Municipal agregaba en referencia a esto «Desgraciadamente, si no tomamos conciencia de que tenemos el virus, no vamos a poder superar el brote. Y van a pasar cosas más graves.

Que no nos gane el «acostumbramiento» necesitamos seguir cuidándonos, necesitamos seguir sin juntarnos con gente, necesitamos tener conciencia y responsabilidad. Si no tomamos esa conciencia, nos esperan días más difíciles y tristes.»

Una reflexión que nos debe llegar a todos los lapridenses y que viene siendo apuntada constantemente por el cuerpo médico del Hospital Municipal en cada encuentro con la prensa local.